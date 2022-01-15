Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

BMW, Mercedes, Honda, Volkswagen, Renault ve daha birçok marka geçtiğimiz aylar içinde yeni modellerini tanıttı. Söz konusu yeni otomobiller yollara çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan bazı eski arabaların da fişleri çekildi. Üretimden kalkan araçlar içinde yıllardır piyasada olanlar da var, birkaç sene önce piyasaya sürülen de var. Sonuç olarak otomotiv devleri belirlediği stratejiler doğrultusunda bahsedilen eski otomobillerin üretimlerini durdurdu. Lafı daha fazla uzatmadan üretimi sona eren araçlar listesine geçelim.

İşte fişi çekilen otomobiller...