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Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

Otomotiv dünyasında büyük bir değişim yaşanıyor. Elektrikli araçlara olan talebin yükselmesi ve birçok ülkede elektrikli araçlara geçiş süreci için planlamalar yapılması, markaların gelecek hedeflerini şekillendirdi. Volkswagen, Ford, BMW, Mercedes, Opel, Honda, Toyota, Mazda vs... aklınıza gelecek neredeyse her isim yakın gelecekte sadece elektrikli araç üretmek istiyor. Fosil yakıtlı arabaların da fişleri çekilecek, fakat bu durum kademeli olarak gerçekleşiyor. Bazı markalar yeni otomobillerini piyasaya sürerken, eski modellerinden birkaç tanesinin üretimini sonlandırdı. Peki hangi otomobillerin üretimi durdu? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.01.2022 11:40 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 11:46
Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

BMW, Mercedes, Honda, Volkswagen, Renault ve daha birçok marka geçtiğimiz aylar içinde yeni modellerini tanıttı. Söz konusu yeni otomobiller yollara çıkmaya hazırlanıyor. Diğer yandan bazı eski arabaların da fişleri çekildi. Üretimden kalkan araçlar içinde yıllardır piyasada olanlar da var, birkaç sene önce piyasaya sürülen de var. Sonuç olarak otomotiv devleri belirlediği stratejiler doğrultusunda bahsedilen eski otomobillerin üretimlerini durdurdu. Lafı daha fazla uzatmadan üretimi sona eren araçlar listesine geçelim.

İşte fişi çekilen otomobiller...

Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

HONDA CIVIC SI

Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

CHEVROLET SONIC

Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

BMW CONVERTIBLE

Bu arabalar tarihe karıştı! BMW, Mercedes, Honda, Ford, Toyota ve diğer markalar üretimi sonlandırdı!

ACURA RLX

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