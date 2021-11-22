Bu bilgi ezberleri bozacak cinsten! Yanlış demlenen çayda "Kanser" riski...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzeti çayın demlenme şeklinin düşünüldüğü kadar basit bir olay olmadığını biliyor muydunuz? Uzmanlar tarafından yapılan bir araştırmaya göre yanlış demlenen bir çayın insanlarda çok ciddi sağlık problemlerine yol açtığı ortaya çıktı. Öyle ki, yapacağınız bu hatalar kanser olma riskinizi artırabilecek kritikliğe sahip. Gelin beraber doğru çay demlemenin püf noktalarını inceleyelim...

Yurdumuzun dört bir yanında severek tüketilen siyah çay, bir araştırmaya konu oldu. Vazgeçilmez lezzetimizin demlenme koşullarıyla ilgili araştırma yapan uzmanlar öyle bir kanıya vardı ki çay demlemenin basite alınır bir durum olmadığını ortaya koydu. Araştırmaya göre yanlış demlenen bir çay kişilerde kanser gibi ciddi hastalıklara zemin oluşturabiliyor.

Türk mutfağında geleneksel ve bir o kadar da vazgeçilmez içecekleri arasında olan çay ile ilgili yapılan araştırma duyanları şaşkına çevirecek cinsten...

Gerek kahvaltılarımızda gerekse en tatlı sohbetlerimizin yanında eksik etmediğimiz çayın yanlış demlenmesiyle siz de çeşitli sağlık sorunlarına davetiye çıkartıyor olabilirsiniz.

Çayın acımaması ve bayatlamaması için demlenen çayın ocakta beklenmemesi büyük önem taşıyor. Uzun süre kaynatılmış çay, içeceğinizin kısa sürede bayatlaması ve tadının acımasına sebebiyet verir.