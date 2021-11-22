Trend Galeri Trend Yaşam Bu ilçeler il olabilir! 82. il olmaya en yakın ilçeler belli oldu

Bu ilçeler il olabilir! 82. il olmaya en yakın ilçeler belli oldu

Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi olarak 81 ili bulunuyor. Bu 81 kente bağlı 922 de ilçe var. Özellikle büyükşehir merkezlerindeki kimi ilçelerin nüfusları birçok ilden bile büyük.Durum böyle olsa da il olabilmek için sadece büyük bir nüfusa sahip olmak yeterli değil elbette. 30'u büyükşehir statüsünde olan illerimizin arasına katılmak isteyen de birçok ilçemiz bulunuyor. İl olmaya aday ilçeler hangileri? 'İl olabilecek ilçeler' noktasında kimi vatandaşlar sık sık bu soruyu yetkililere iletiyor. TÜİK verileri üzerinden bağlı olduğu ilin merkez ilçesine uzaklığı, nüfus büyüklüğü, sosyo-ekonomik koşulları gibi kriterler baz alındığında gerçekten hangi ilçelerimiz il olmak için en iyi koşullara sahip? İşte bu sorunun cevabı!

Giriş Tarihi: 22.11.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 10:47 PAYLAŞ