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Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

Daha önce elmaslarla süslenmiş, altın kaplama özel iPhone modellerine ait haberleri görmüştük. Ancak Rus merkezli bir firma bu özel iPhone modellerine yeni bir boyut kazandırdı. Çünkü firma 80 milyon yıllık bir Tyrannosaurus rex yani T-Rex dişi kullanarak, iPhone 13 Pro Max'i yeniden tasarladı. Sadece 7 adet yapılan bu özel model fiyatıyla da dudak uçuklatıyor.

Giriş Tarihi: 15.11.2021 13:28 Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 13:30
Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

Rus lüks bir mücevher markası, Apple'ın amiral gemisi telefonunu 80 milyon yıllık bir T-rex dişini kullanarak yeniden tasarladı. "Düşmana korku salmak için" üretildiği belirtilen iPhone 13 Pro Max, oldukça yüksek etiket fiyatıyla dikkat çekiyor.

Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

18 bin liraya varan fiyat etiketi ile Apple'ın iPhone 13 Pro Max'i piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Rusya merkezli Caviar adlı bir lüks telefon markası ise Apple'ın amiral gemisini yeni bir boyuta taşıdı.

Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

80 MİLYON YILLIK DİNOZOR DİŞİ KULLANILDI

Şİrket, 80 milyon yıllık gerçek bir T-rex dişine sahip "Tyrannophone" adlı 6 bin 830 sterlinlik (yaklaşık 92 bin lira) bir versiyonunu tanıttı.

Bununla birlikte Tyrannophone, ayrıca bir T-rex figürüne de sahip.

Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

"DÜŞMANA KORKU SALMAK İSTEYENLER İÇİN ÜRETİLDİ"

Caviar'dan yapılan açıklamada, "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor" denildi.

Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

7 ADET ÜRETİLDİ

Bununla birlikte, Tyrannophone modelin 6 bin 427 sterlin (yaklaşık 86 bin lira fiyatla iPhone 13 Pro modelinde de mevcut olduğu belirtildi. Ancak, Caviar bu modellerden birine sahip olmak isteyenlerin hızlı davranması gerektiği ve sadece 7 adet üretildiğini açıkladı.

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