Bu iPhone 80 milyon yaşında! T-Rex dişinden yapıldı

Rus lüks bir mücevher markası, Apple'ın amiral gemisi telefonunu 80 milyon yıllık bir T-rex dişini kullanarak yeniden tasarladı. "Düşmana korku salmak için" üretildiği belirtilen iPhone 13 Pro Max, oldukça yüksek etiket fiyatıyla dikkat çekiyor.

18 bin liraya varan fiyat etiketi ile Apple'ın iPhone 13 Pro Max'i piyasadaki en pahalı akıllı telefonlar arasında yer alıyor. Rusya merkezli Caviar adlı bir lüks telefon markası ise Apple'ın amiral gemisini yeni bir boyuta taşıdı.

80 MİLYON YILLIK DİNOZOR DİŞİ KULLANILDI Şİrket, 80 milyon yıllık gerçek bir T-rex dişine sahip "Tyrannophone" adlı 6 bin 830 sterlinlik (yaklaşık 92 bin lira) bir versiyonunu tanıttı. Bununla birlikte Tyrannophone, ayrıca bir T-rex figürüne de sahip.

"DÜŞMANA KORKU SALMAK İSTEYENLER İÇİN ÜRETİLDİ" Caviar'dan yapılan açıklamada, "iPhone 13 Pro Tyrannophone, saf kehribardan yapılmış sarı gözüyle rakiplerinizin kalplerine korku salan bir dinozor kafasının boyutlu görüntüsüyle süslendi. Bir canavarın yırtıcı gülümsemesi sadece bir dekor unsuru değil, aynı zamanda bir ayrıcalık ve benzersizlik unsurudur, çünkü dinozorun dişlerinden biri gerçek. 80 milyon yıllık gerçek bir Tyrannosaurus dişinin parçasından bir parça içeriyor" denildi.