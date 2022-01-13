Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

Burdur'da korkunç iddialar ağızları açıkta bıraktı. 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi tarafından yatağında ölü bulunmasının ardından anne ve dayı gözaltına alınmıştı. Cani dayı emniyetteki ifadesinde kan donduran ifadesi Minik Ayşenur'un ölümündeki sır perdesini araladı. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur K.'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.