Trend Galeri Trend Yaşam Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

Burdur’da 3 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

Burdur'da korkunç iddialar ağızları açıkta bıraktı. 3 yaşındaki Ayşenur Kazık'ın annesi tarafından yatağında ölü bulunmasının ardından anne ve dayı gözaltına alınmıştı. Cani dayı emniyetteki ifadesinde kan donduran ifadesi Minik Ayşenur'un ölümündeki sır perdesini araladı. Babaanne ise torunlarının sürekli olarak şiddet gördüğünü ileri sürdü.

Giriş Tarihi: 13.01.2022 00:15 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 00:40
Burdur’da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

Olay, Cemil Mahallesi'nde meydana geldi.

Burdur’da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

Edinilen bilgiler göre, sabah Ayşenur K.'nın yanına giderek uyandırmak isteyen anne Kader K., herhangi bir tepki alamadı. Tüm uğraşlarına rağmen çocuğundan karşılık alamayan anne Kader K., 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Burdur’da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşenur'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ayşenur K.'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burdur’da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

3 yaşındaki Ayşenur'un şüpheli ölümünün ardından Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine anne Kader K., ve dayı Hızır Tunç Ç. gözaltına alındı. Anneanne Yüksel K. ise tanık olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burdur’da 2 yaşındaki Ayşenur Kazık yatağında ölü bulunmuştu! Cani dayı itiraf etti!

CANİ DAYI İTİRAF ETTİ

Dayı Hızır Tunç Ç, emniyetteki ifadesinde, Ayşenur'un gece ses çıkartarak gürültü oluşturduğunu, bu nedenle susması için tekme attığını ancak teknenin çocuğun neresine geldiğini bilmediğini söylediği öğrenildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA