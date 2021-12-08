Davut Can Duman Bursa’da metro istasyonuna uçtu! Genç adamın ölmeden önce çekilen son görüntüleri ortaya çıktı!

Bursa'da korkunç bir olay yaşandı. Metro istasyonuna uçan Davut Can Duman kurtarılamadı. Doğum gününde ölen talihsiz gencin son görüntüleri ise yürek parçaladı…

Nilüfer ilçesi İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan Alim O'nun kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıktı.

Yol kenarında bulunan bariyerin üstünden havalanan hafif ticari araç, kaldırımda bulunan ağaca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra metro tren istasyonunun alt geçidine uçtu.

Kazayı gören diğer sürücüler yaşanan korkunç kazayı hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kaza yerine AFAD ekiplerinin yanı sıra çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

DOĞUM GÜNÜNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçtaki yaralılara hemen müdahale etti. Yapılan kontrollerde 21 yaşındaki Davut Can Duman'ın hayatını kaybettiği belirlendi.