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Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Denizler hala insanlar için gizemini koruyor. Derin mavide varlığından haberdar olmadığımız birbirinden ilginç canlıların olduğu biliniyor. Rus balıkçı Roman Fedortsov yakaladığı değişik türdeki balıkları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi gördü. Ağına takılan bu balık türünü neredeyse gören hiç kimse yok. Şaşkınlık yaratan görüntüler! İşte Fedortsov'un ağına takılan şoke edici canlılar...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:11 PAYLAŞ