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Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Denizler hala insanlar için gizemini koruyor. Derin mavide varlığından haberdar olmadığımız birbirinden ilginç canlıların olduğu biliniyor. Rus balıkçı Roman Fedortsov yakaladığı değişik türdeki balıkları sosyal medyadan paylaşarak büyük ilgi gördü. Ağına takılan bu balık türünü neredeyse gören hiç kimse yok. Şaşkınlık yaratan görüntüler! İşte Fedortsov'un ağına takılan şoke edici canlılar...

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:11
Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Bu görüntüler sizi tam anlamıyla hayretler içinde bırakabilir! Roman Fedortsov, yaşamının büyük bir bölümünü balıkçı teknelerinde geçirdi.

Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Deniz hayatı ile yakından ilgili olan Roman Fedortsov, bugüne dek keşfettiği ilginç deniz canlılarının görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşıyor.

Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Roman Fedortsov'un paylaşımları arasında dev dişli ve gözlü balıklar, damla formunda canlılar ve daha birçok farklı tür bulunuyor.

Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Bazı deniz canlıları bu dünyaya ait değilmiş izlenimi veriyor.

Denizde canavar yakaladı! Ağı çekince inanamadı: Uzaydan mı geldi?

Rusya'nın Murmansk kentinde yaşayan Roman Fedortsov, birçoğu hayali kahramanlara benzeyen deniz canlıları için eğlenceli yorumlarda da bulunuyor.

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