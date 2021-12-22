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Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgını için oyunun sonu...

İlk olarak Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron varyantı ile ilgili ABD'de yapılan bir araştırmada çarpıcı sonuçlar ortaya konuldu. Koronavirüsün 70 kat daha hızlı yayıldığı fakat derin dokulara 10 kat daha az yerleştiği tespit edilen Omicron varyantının bu nedenle hafif seyrettiği açıklanmıştı. ABD'de yapılan bir araştırmanın sonuçları ise 'Süper bağışıklık' ile pandeminin sonunun gelebileceği ortaya konuldu. Öte yandan Microsoft'un kurucusu Bill Gates de koronavirüs ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 22.12.2021 16:34 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 17:02
Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgınının sonu geliyor!

ABD'de yapılan bir araştırma 'Koronavirüs pandemisinin sonu mu geliyor?' sorusunu akıllara getirdi. Koronavirüs salgınının Omicron varyantının daha hızlı yayıldığı akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıkmıştı. ABD'li bilim insanları ise 'süper bağışıklık' açıklamasında bulundu. Öte yandan Microsoft'un kurucusu Bill Gates pandeminin sonu için net tarih verdi. İşte detaylar...

Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgınının sonu geliyor!

SÜPER BAĞIŞIKLIK

ABD'de yer alan Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, koronavirüsün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler 'süper bağışıklık' kazanabilir.

Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgınının sonu geliyor!

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma, çığır açan enfeksiyonlar olarak da adlandırılan aşılı kişilerin yeniden enfekte olması durumunun "Delta varyantına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi" yarattığını buldu.

Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgınının sonu geliyor!

YÜZDE 1000 ORANINDA DAHA ETKİLİ

Pfizer/BionTech COVID-19 aşısının ikinci dozundan sonra görülenlerde yüzde 1000 oranında daha etkili olduğu öne sürüldü.

Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgınının sonu geliyor!

"BUNDAN DAHA İYİSİ OLAMAZ"

OHSU Tıp Fakültesi'nde moleküler mikrobiyoloji ve immünoloji yardımcı doçenti olan çalışmanın yazarı Fikadu Tafesse, "Bundan daha iyi bir bağışıklık tepkisi alamazsınız. Bu aşılar ciddi hastalıklara karşı çok etkili. Çalışmamız, aşılanan ve ardından çığır açan bir enfeksiyona maruz kalan bireylerin süper bağışıklığa sahip olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

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