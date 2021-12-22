Dikkat çeken Omicron tespiti: Koronavirüs salgını için oyunun sonu...

ABD'de yapılan bir araştırma 'Koronavirüs pandemisinin sonu mu geliyor?' sorusunu akıllara getirdi. Koronavirüs salgınının Omicron varyantının daha hızlı yayıldığı akciğerlerde 10 kat daha yavaş ilerlediği ortaya çıkmıştı. ABD'li bilim insanları ise 'süper bağışıklık' açıklamasında bulundu. Öte yandan Microsoft'un kurucusu Bill Gates pandeminin sonu için net tarih verdi. İşte detaylar...

SÜPER BAĞIŞIKLIK ABD'de yer alan Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi'nin yeni araştırmasına göre, koronavirüsün Omicron varyantı ile enfekte olan tam aşılı kişiler 'süper bağışıklık' kazanabilir.

Amerikan Tabipler Birliği Dergisi'nde (Journal of the American Medical Association) çevrimiçi olarak yayınlanan araştırma, çığır açan enfeksiyonlar olarak da adlandırılan aşılı kişilerin yeniden enfekte olması durumunun "Delta varyantına karşı güçlü bir bağışıklık tepkisi" yarattığını buldu.

YÜZDE 1000 ORANINDA DAHA ETKİLİ Pfizer/BionTech COVID-19 aşısının ikinci dozundan sonra görülenlerde yüzde 1000 oranında daha etkili olduğu öne sürüldü.