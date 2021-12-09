Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Alanya'da yaşayan Turgay Dündar, eşinin işlettiği kafenin hemen önündeki saksıların arasında gördüğü kelebeği yakalayarak boş bir kuş kafesine koydu.

Dündar, daha sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ni arayarak yardım istedi. Dündar, "Çok kötü ve fırtınalı bir hava vardı.

Eşimle sabah iş yerini açmaya gittiğimizde hemen yanda saksıların olduğu yerde büyük bir kelebek fark ettim. Yanına gittiğimde kanatları ıslanmış ancak muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim" diye konuştu.



Ender görülen ve en hızlı kanat çırpan 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı | Video



"ŞANS OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM" Daha sonra internette araştırınca kelebeğin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde nadir görülen ve en hızlı kanat çırpan 'mekik kelebeği' olduğunu öğrendiğini anlatan Dündar, "Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum.