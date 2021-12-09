Trend Galeri Trend Yaşam Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği koruma altına alındı. Kelebeği yakalayan işletmeci, "Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum" dedi.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 09.12.2021 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 12:07
Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Alanya'da yaşayan Turgay Dündar, eşinin işlettiği kafenin hemen önündeki saksıların arasında gördüğü kelebeği yakalayarak boş bir kuş kafesine koydu.

Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Dündar, daha sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği'ni arayarak yardım istedi. Dündar, "Çok kötü ve fırtınalı bir hava vardı.

Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Eşimle sabah iş yerini açmaya gittiğimizde hemen yanda saksıların olduğu yerde büyük bir kelebek fark ettim. Yanına gittiğimde kanatları ıslanmış ancak muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim" diye konuştu.

Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Ender görülen ve en hızlı kanat çırpan 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı | Video



"ŞANS OLARAK DEĞERLENDİRİYORUM"

Daha sonra internette araştırınca kelebeğin özellikle Akdeniz Bölgesi'nde nadir görülen ve en hızlı kanat çırpan 'mekik kelebeği' olduğunu öğrendiğini anlatan Dündar, "Ender bulunan bir tür kelebeğin iş yerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum.

Dünyada ender görülüyor! En hızlı kanat çarpan tür o ilimizde yakalandı

Gördüğünüz gibi kaçmasın diye kuş kafesine kapattık. Ayrıca Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal'ı arayarak yardım istedik" şeklinde konuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA