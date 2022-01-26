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Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Onlar adeta birer balık değil de canavar gibiler! Gördüklerinize inanmakta zorluk çekeceksiniz Dünyanın en büyük balıklarını yakalıyorlar. Üstelik bu av sadece yılda bir kez gerçekleşiyor. Hayretler içerisinde bırakan ilginç av dünyanın en büyük ve hala keşfedilmeyi bekleyen nehirlerinden Amazon'da yapılıyor. Dünya üzerindeki en büyük nehir balığı Arapayma yakalama süreci görenleri büyülüyor. 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığındaki bu balıklar, yıl içerisinde sadece ve sadece 1 kez yakalanma fırsatı doğuruyor. İşte o ilginç balık avından görüntüler...

Giriş Tarihi: 26.01.2022 09:46 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 11:01
Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balıklarının nasıl yakalandığına şahit oldunuz mu? Bu görüntüler sizleri şaşkına çevirecek. Dünyanın en büyük nehir balığını yakalamak görenleri gerçekten hayretler içinde bırakıyor.

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Bu balıklar 2,5 metre uzunluğunda ve 200 kilo ağırlığında.

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

V senede sadece 1 kez yakalanabiliyor.

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

İşte o avlanma döneminden şaşırtıcı kareler!

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

Dünyanın en büyük balığı Arapayma böyle yakalanıyor! Yılda sadece bir kez gerçekleşiyor

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