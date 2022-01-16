Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

İngiltere'de yapılan kapsamlı Omircon araştırmasında sona gelindi. Bilim insanları virüsle ilgili bilgileri izlemek için 4.7 milyonu aşan genel kullanıcılar üzerinden alınan verileri inceledi.

Çalışma, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı korona ve Omicron araştırması olma özelliğini taşıyor. Araştırma, Omicron'un ilk 20 belirtisini net bir biçimde ortaya koydu. Bunların ilk 5'i şöyle:

1. Burun akıntısı 2. Baş ağrısı 3. Yorgunluk 4. Hapşırma 5. Boğaz ağrısı/hırıltısı Diğer belirtiler ise şöyle:

6. Kalıcı öksürük 7. Boğuk ses 8. Beynin puslu olması 9. Titreme ve üperme 10. Ateş