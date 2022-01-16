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Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron'un 20 ana belirtisi

İngiltere'de bir süredir devam eden dünyanın en kapsamlı Omicron araştırması tamamlandı. Araştırma sonucuna göre Omicron'un 20 ana semptomu belirlendi. Semptomların 2 ila 5 gün arasında devam ettiği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 16.01.2022 10:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 10:55
Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

İngiltere'de yapılan kapsamlı Omircon araştırmasında sona gelindi. Bilim insanları virüsle ilgili bilgileri izlemek için 4.7 milyonu aşan genel kullanıcılar üzerinden alınan verileri inceledi.

Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

Çalışma, bugüne kadar yapılmış en kapsamlı korona ve Omicron araştırması olma özelliğini taşıyor. Araştırma, Omicron'un ilk 20 belirtisini net bir biçimde ortaya koydu.

Bunların ilk 5'i şöyle:

Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

1. Burun akıntısı

2. Baş ağrısı

3. Yorgunluk

4. Hapşırma

5. Boğaz ağrısı/hırıltısı

Diğer belirtiler ise şöyle:

Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

6. Kalıcı öksürük

7. Boğuk ses

8. Beynin puslu olması

9. Titreme ve üperme

10. Ateş

Dünyanın en kapsamlı araştırması tamamlandı! İşte Omicron’un 20 ana belirtisi

11. Hapşırma

12. Baş dönmesi

13. Bilinç kararması

14. Koku değişimi

15. Göz ağrısı

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