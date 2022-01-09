Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40'ıncı yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı.

Middleton'ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.

Roversi, düşesin fotoğrafını çekmenin "gerçek bir sevinç" olduğunu söyleyerek, düşesin "pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini" söyledi.

Roversi, "Sıcaklığı ve samimi karşılamasından etkilendim ve ruhunun güzelliğini yansıtan parlayan gözleri, kalbinin cömertliğini gösteren gülümsemesi beni büyüledi" dedi.