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Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

Cambridge Düşesi Kate Middleton, 40'ıncı yaş günü için ünlü fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi'ye poz verdi. Düşes'in taktığı takılardaki ayrıntılar ise gözlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 09.01.2022 17:00 Güncelleme Tarihi: 09.01.2022 17:00
Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

İngiltere Kraliyet ailesinin üyesi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın 40'ıncı yaş günü dolayısıyla Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenecek fotoğrafları yayınlandı.

Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

Middleton'ın yeni yaş gününe özel verdiği pozlar moda çekimlerini andırdı. Fotoğraf sanatçısı Paolo Roversi tarafından çekilen portreler, 2023'te Ulusal Portre Galeri'sinde sergilenerek kalıcı koleksiyonun bir parçası olacak.

Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

Roversi, düşesin fotoğrafını çekmenin "gerçek bir sevinç" olduğunu söyleyerek, düşesin "pozitif enerjisi ile tüm dünyaya umut getirebileceğini" söyledi.

Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

Roversi, "Sıcaklığı ve samimi karşılamasından etkilendim ve ruhunun güzelliğini yansıtan parlayan gözleri, kalbinin cömertliğini gösteren gülümsemesi beni büyüledi" dedi.

Düşes yeni yaşını bu pozlarla kutladı! Fotoğraftaki Diana detayı...

Geçen yıl Kasım ayında Batı Londra'daki Kew Bahçeleri'nde çekilen portreler, Ulusal Galeride sergilenmeden önce düşesin İngiltere'de yaşadığı veya kendisi için anlamlı olan Berkshire, St Andrews ve Anglesey gibi çeşitli yerlere asılacak.

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