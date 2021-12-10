Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Kolombiya, Monitos'ta La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen hayaletin görüldüğü iddia edildi. Sözde hayalet, gün ışığında bir ağacın tepesinde hareket ederken görülüyor.

Efsaneye göre La Llorona, iki çocuğunu nehirde boğup, öldürüyor ve bu yüzden ruhu lanetleniyor. Yüzyıllardır çocuklarını arıyor. Güney Amerika'da oldukça ünlü bir efsane.

La Llorona'yı sadece Kolombiya'da değil, Meksika, Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkelerinde gördüğünü iddia eden kişiler de olmuştu.