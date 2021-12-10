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Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Yüzyıllar öncesinden günümüze kadar nesilden nesile anlatılan gizemli hikayeler ve efsaneler var. Söz konusu hikayelerin bazıları ise oldukça korkutucu. Doğaüstü varlıkların olduğu bu hikayelerden biri de, La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen bir hayalete ait. Yüzyıllardır Güney Amerika'da dilden dile anlatılan La Llorona'nın hayaleti, Kolombiya'da görüldü. Hayalete ait olduğu iddia edilen bir video kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı. İşte söz konusu hayalet efsanesi ve olay olan o video...

Giriş Tarihi: 10.12.2021 16:26 Güncelleme Tarihi: 10.12.2021 16:45
Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Kolombiya, Monitos'ta La Llorona veya Ağlayan Kadın olarak bilinen hayaletin görüldüğü iddia edildi. Sözde hayalet, gün ışığında bir ağacın tepesinde hareket ederken görülüyor.

Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Efsaneye göre La Llorona, iki çocuğunu nehirde boğup, öldürüyor ve bu yüzden ruhu lanetleniyor. Yüzyıllardır çocuklarını arıyor. Güney Amerika'da oldukça ünlü bir efsane.

Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

La Llorona'yı sadece Kolombiya'da değil, Meksika, Brezilya, Arjantin ve diğer Güney Amerika ülkelerinde gördüğünü iddia eden kişiler de olmuştu.

Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Kolombiya'da yaşanan olayda sözde hayalet videoya kaydedildi. Video kısa süre içinde sosyal medyada popüler oldu.

Ağlayan kadın hayaleti kan dondurdu! Görenler ne yapacağını şaşırdı

Efsanede geçen kan donduran varlık ortaya çıktı! Çekilen görüntüler tüyleri diken diken etti!

Kimi kullanıcılar hayaletin gerçekten var olduğunu söylerken, kimileri ise videonun kandırmaca olduğunu belirtti.

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