Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Teknoloji devi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, SpaceX'teki roketleri önümüzdeki 5 yıl içinde daha da geliştirmek istediğini ve uzay araştırmalarının bir sonraki aşaması için çok büyük planları olduğunu söyledi.

Bu planlarından bahseden Musk, "Mars'ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya'daki hayvanları ve yaratıkları oraya götürmek istiyorum" dedi.

Ayrıca bu gemilerin yalnızca bir tane olmayacağını da sözlerine ekledi.

Musk'a göre, Dünya'nın kaynakları azalıyor ve iklim değişikliği gezegeni olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Mars'taki olası koloniler çok önemli.