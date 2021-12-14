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Elon Musk'ın Nuh'un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Geçtiğimiz günlerde bir gazeteye konuşan Elon Musk, önümüzdeki 5 yıl içi Mars'taki etkinlikleri geliştirip bir Nuh'un Gemisi inşa ederek hayvanları gezegene göndermeyi düşündüğünü söyledi. Bilim dünyası ise bu görüşe karşı çıktı. Bilim insanlarına göre önümüzdeki birkaç yüzyıl içinde böyle bir şeyin olması mümkün değil.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 10:10 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 10:10
Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Teknoloji devi Elon Musk, geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, SpaceX'teki roketleri önümüzdeki 5 yıl içinde daha da geliştirmek istediğini ve uzay araştırmalarının bir sonraki aşaması için çok büyük planları olduğunu söyledi.

Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Bu planlarından bahseden Musk, "Mars'ta kendi kendini idame ettiren bir şehir inşa etmek ve Dünya'daki hayvanları ve yaratıkları oraya götürmek istiyorum" dedi.

Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Ayrıca bu gemilerin yalnızca bir tane olmayacağını da sözlerine ekledi.

Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Musk'a göre, Dünya'nın kaynakları azalıyor ve iklim değişikliği gezegeni olumsuz etkiliyor. Bu nedenle Mars'taki olası koloniler çok önemli.

Elon Musk’ın Nuh’un gemisi planlarına bilim dünyasından engel

Bu nedenle genel amacı, yaşamı çok gezegenli hale getirmek ve insanlığın bir Dünya değil, uzay medeniyeti haline gelmesini sağlamak.

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