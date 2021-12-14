Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Kuzey Kutbu Konseyi'ne başkanlık eden üst düzey bir Rus diplomat olan Nikolay Korchunov, dün yaptığı açıklamada Arktik bölgesinde küresel ısınmayla toprağın çözündüğünü ve buna bağlı olarak da binlerce yıldır donmuş halde buluann 'ölümcül' mikropların uyanma riskinin olduğunu söyledi.

Bu nedenle konsey, son Buzul Çağı'ndan bu yana donmuş olabilecek hastaklıkların yeniden ortaya çıkmasına yol açabilecek riskleri ve olası etkileri incelemek için 'biyogüvenlik' projesi oluşturdu.

Projede 'permafrost bozulması' ile gelecekteki bulaşıcı hastaklıklarla ilgili risk ve tehlikeler değerlendirilecek.

Aix-Maerseille Üniversitesi'nden bir virolog da bölgede inceleme yapıyor. Araştırma sonuçlarında 'derin yıkıcı performansa sahip' bakterilerin ortaya çıkabileceği bulgusuna vardı.