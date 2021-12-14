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Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Rus bilim insanları, Kuzey Kutbu ve çevresindeki erimeyle ilgili korkutan bir gerçeği gözler önüne serdi. Kuzey Kutbu Konseyi başkanı, erimeyle birlikte buzlar altında kalan antik ölümcü virüs ve bakterilerin gün yüzüne çıkabileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.12.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 16:43
Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Kuzey Kutbu Konseyi'ne başkanlık eden üst düzey bir Rus diplomat olan Nikolay Korchunov, dün yaptığı açıklamada Arktik bölgesinde küresel ısınmayla toprağın çözündüğünü ve buna bağlı olarak da binlerce yıldır donmuş halde buluann 'ölümcül' mikropların uyanma riskinin olduğunu söyledi.

Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Bu nedenle konsey, son Buzul Çağı'ndan bu yana donmuş olabilecek hastaklıkların yeniden ortaya çıkmasına yol açabilecek riskleri ve olası etkileri incelemek için 'biyogüvenlik' projesi oluşturdu.

Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Projede 'permafrost bozulması' ile gelecekteki bulaşıcı hastaklıklarla ilgili risk ve tehlikeler değerlendirilecek.

Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Aix-Maerseille Üniversitesi'nden bir virolog da bölgede inceleme yapıyor. Araştırma sonuçlarında 'derin yıkıcı performansa sahip' bakterilerin ortaya çıkabileceği bulgusuna vardı.

Eriyen buzullarla ilgili korkutan senaryo! Ölüm saçabilir

Bir süre sonra da çözüldükten sonra amiplere saldıramya ve öldürmeye başlayan pithovirüs isimli bir virüs keşfedildi.

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