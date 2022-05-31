Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

ET YİYEN ÖRÜMCEK! O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti. Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti. Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kene ve yılan telaşı arttı. Önce kene ardından da yılan ısırığına maruz kalan çok sayıda vatandaş, soluğu hastanede aldı. Bu gelişmeler yüzünden özellikle köylerdeki insanlar, hayvan saldırılarına karşı önlem almaya başladı. BÖĞ YA DA DİĞER ADIYLA SARI KIZ Ülkemizde son dönemde görülme sıklığı artan böğ ya da sarı kız olarak adlandırılan örümcek de hayli endişe yaratıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da daha sık görülen böğ hakkında dikkat çeken bilgiler mevcut. GENELLİKLE GECELERİ ORTAYA ÇIKIYOR Sıcak ve kuru arazilerde yaşayan sarı kız, genellikle sıcak havalarda ve geceleri ortaya çıkıyor. Çok saldırgan bir yapıya sahip olması ve çene gücünün hayli yüksek olması nedeniyle ısırdığı yerden koca bir et koparabiliyor. YETİŞKİN BİR İNSAN ELİ KADAR Böğ'ün boyutu da gücü kadar korkutucu. Yetişkin bir sarı kız örümceği, yine yetişkin bir insanın elini bulabiliyor Ayrıca 42 numara bir botla üzerine basılsa bile yine de ayakları dışarıda kalıyor. İşte tüm bu özellikler nedeniyle böğ endişeye neden oluyor. HAKKARİ'DE YENİ BİR TÜR KEŞFEDİLMİŞTİ Geçtiğimiz sene 'Hakkari Solifugae Faunasının Araştırılması ve Biyoçeşitliliğe Katkısı Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu yeni bir böğ türü keşfedilmişti.