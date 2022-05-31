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Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

Et yiyen örümcek olarak bilinen 'Sarıkız', Elazığ'ın Baskil ilçesinde görüntülendi.

İHA
Giriş Tarihi: 31.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 10:43
Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

ET YİYEN ÖRÜMCEK! O İLİMİZDE ORTAYA ÇIKTI

Baskil ilçesinde vatandaşlar, farklı ve iriliği ile dikkat çeken örümceği fark etti.

Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

Vatandaşlar detaylı baktığında örümceğin, halk arasında 'et yiyen örümcek' olarak bilinen etobur sarıkız olduğunu tespit etti.

Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

Vatandaşlar cep telefonu ile örümceğin fotoğraflarını çekti.

Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte ortaya çıkan örümceğin 13 santimetre uzunluğa kadar ulaşabildiği, zehirli olduğu, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor.

Et yiyen örümcek! O ilimizde ortaya çıktı

Ülkemizde havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların kene ve yılan telaşı arttı. Önce kene ardından da yılan ısırığına maruz kalan çok sayıda vatandaş, soluğu hastanede aldı.

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