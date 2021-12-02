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Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Bekar bir erkek ev kiralamak istedi. Ancak ev sahibi tarafından reddedildi. Bunun üzerine Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na gitti. Kurum bakın ne karar verdi…

Giriş Tarihi: 02.12.2021 13:23 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 13:23
Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bekar ve erkek olduğu için ev kiralanmayan kişinin yaptığı başvuruda, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti, ev sahibine uyarı cezası verdi.

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

TİHEK'in kararına göre, Kırklareli'de yaşayan bir kişi, internette gördüğü kiralık ev ilanı için ilan sahibini aradı ve evi kiralamak istediğini belirtti. Ev sahibinden "erkeklere ve öğrencilere ev veremeyeceği" yönünde cevap alan başvurucu, ayrımcı muameleye maruz kaldığını ileri sürerek TİHEK'e başvurdu.

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

İddialara karşı yazılı görüş talep edilen ev sahibi, yapılan görüşmede başvurucuya, evin bulunduğu binanın aile aparmanı olduğunu ve aile birliği olan kişilere kiraya vermek istediğini söylediğini bildirdi.

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

Başvuruyu değerlendiren TİHEK, "medeni hal" ve "cinsiyet" temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine hükmetti.

Ev sahipleri dikkat: Bekar erkeğe ev kiralamayan yandı!

TİHEK ayrıca, ev sahibine 4 bin lira idari para cezası verilmesine, bu cezanın uyarı cezasına dönüştürülmesine karar verdi.

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