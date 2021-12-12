Fatma Şahin’den Cihan bebeğe ziyaret!

Gaziantep'te meydana gelen işkence görüntüleri Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Cihan bebek cani baba Yunus Göç tarafından işkenceye maruz kalmıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yunus Göç tarafında dövüldükten sonra yoğun bakımda tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde iyileşerek taburcu olan 2 aylık Cihan bebeği ziyaret etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte babası Yunus Göç tarafından öldüresiye dövüldükten sonra kaldırıldığı özel hastanedeki yoğun bakım ünitesinde bir hafta tedavi gören ve geçtiğimiz günlerde taburcu edilen 2 aylık Cihan bebek ve annesini ziyaret etti.

Geçtiğimiz haftalarda yaşanan olaylar sonrası Türkiye'nin gündemine oturan ve sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olan Cihan bebek ise ziyaret sırasında ilk kez görüntülendi.

ŞAHİN'İN ZİYARETİ SIRASINDA CİHAN BEBEK ŞAŞKINLIKLA ETRAFINI İZLEDİ Ziyaret sırasında, Cihan bebek ve annesinin son durumu hakkında bilgi alan Fatma Şahin, Cihan bebek ile de yakından ilgilendi.

Vahim olay sonrası yoğun bakımda iyileşerek taburcu edilen Cihan bebek ise şaşkınlıkla etrafını izledi.