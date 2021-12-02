FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp’tan flaş açıklama geldi

Belge, FBI'ın ilgili meta verileri izinler ve mahkeme celpleri yoluyla güvence altına alma yeteneğini kısa ama şok edici ayrıntılarla ortaya koydu.

Property of the People ( Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu ( FBI ) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.

EN ÇOK VERİ SAĞLAYANLAR WHATSAPP VE IMESSAGE

Rolling Stone tarafından elde edilen belge Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın iMessage'ının FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.

7 Ocak 2021 tarihli ve FBI'ın Bilim ve Teknoloji Şubesi ve Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu belgede bir dizi popüler mesajlaşma uygulaması, bunlardan hangi bilgilerin çıkarılabileceği ve araştırmacılar tarafından hangi verilerin güvence altına alınabileceği listeleniyor.