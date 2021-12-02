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FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp'tan flaş açıklama geldi

Geçtiğimiz eylül ayında ProPublica, WhatsApp mesajlarının Facebook tarafından okunduğunu iddia eden bir rapor paylaşmıştı. Raporda Facebook'un özel bir ekip kurduğundan bahsedilmişti. Bu olay gizlilik ve güvenlik konusunda büyük bir tartışmaya neden oldu. Ancak yeni bir gelişme WhatsApp verileriyle ilgili durumu başka bir boyuta taşıdı. Araştırmacı gazeteci Kit Klarenberg tarafından hazırlanan bir raporda WhatsApp ve Apple iMessage'ın FBI'a en çok veri gönderen uygulamalar olduğu belirtildi. Yani Kit Klarenberg'e göre FBI, iki mesajlaşma uygulamasındaki verilere ulaşabiliyor. İşte konuyla ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 10:30
FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp’tan flaş açıklama geldi

Property of the People ( Halkın Mülkiyeti) grubu tarafından ortaya çıkarılan gizli Federal Soruşturma Bürosu (FBI) belgesi, aralarında WhatsApp ve iMessage'ın da bulunduğu 9 farklı mesajlaşma uygulamasının, istihbarat servisine veri sağladığını ortaya çıkardı.

Belge, FBI'ın ilgili meta verileri izinler ve mahkeme celpleri yoluyla güvence altına alma yeteneğini kısa ama şok edici ayrıntılarla ortaya koydu.

FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp’tan flaş açıklama geldi

EN ÇOK VERİ SAĞLAYANLAR WHATSAPP VE IMESSAGE

Rolling Stone tarafından elde edilen belge Meta'nın WhatsApp'ı ve Apple'ın iMessage'ının FBI'a en çok veri sağlayan uygulamalar olduğunu gösteriyor.

7 Ocak 2021 tarihli ve FBI'ın Bilim ve Teknoloji Şubesi ve Operasyonel Teknoloji Bölümü tarafından hazırlanan bu belgede bir dizi popüler mesajlaşma uygulaması, bunlardan hangi bilgilerin çıkarılabileceği ve araştırmacılar tarafından hangi verilerin güvence altına alınabileceği listeleniyor.

FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp’tan flaş açıklama geldi

BAZI DURUMLARDA YAZIŞMALAR TAKİP EDİLEBİLİYOR

Uçtan uca şifreli olmalarına rağmen bazı durumlarda FBI'ın yazışmaları takip edebildiği belirtilirken FBI'ın şirketlerden mesajlardaki kişisel verileri isteyebileceği de vurgulandı.

FBI'ın telefon numarası, IP adresi, konum, mesaj atılma tarihi ve kişiler gibi bilgileri ele geçirebildiği ve gerçek zamanlı metadataları talep edebileceği de belirtildi.

FBI, WhatsApp ve Apple iMessage verilerine ulaşabiliyor! WhatsApp’tan flaş açıklama geldi

WHATSAPP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Independent gazetesine konuşan Whatsapp yetkilileri, "WhatsApp üzerindeki bütün mesajlaşmalar uçtan uca şifrelidir ve mesajlar güvendedir. Güvenlik güçlerinden gelen talepleri dikkatlice inceleyip ona göre harekete geçiyoruz" açıklamasını yaptı. (TRT Haber)

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