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Genç kadın yüzünde şişlik ve lekelerle doktora gitti! Şok gerçeği öğrendi

Genç kadın hayatının şokunu yüzündeki şişlik ve lekelerin sebebini öğrenince yaşadı. Bir süredir önce sol gözünde başlayan şişlikler daha sonra dudağında da ortaya çıktı. Bu ürkütücü şişlikler lekelenlemelerle devam edince genç kadın soluğu doktorda aldı. Hastanede kontrole giden kadın yaşadığı sorunların nedenini öğrenince ise adeta beyninden vurulmuşa döndü. Dünya üzerinde çok ender görülen bir olayla karşı karşıyaydı. Bu durum dünyada da büyük yankı uyandırdı. İşte bu şoke eden haberin detayları...

Giriş Tarihi: 17.11.2021 12:11 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 12:11 PAYLAŞ