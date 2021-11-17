Genç kadın yüzünde şişlik ve lekelerle doktora gitti! Şok gerçeği öğrendi

Genç kadın hayatının şokunu yüzündeki şişlik ve lekelerin sebebini öğrenince yaşadı. Bir süredir önce sol gözünde başlayan şişlikler daha sonra dudağında da ortaya çıktı. Bu ürkütücü şişlikler lekelenlemelerle devam edince genç kadın soluğu doktorda aldı. Hastanede kontrole giden kadın yaşadığı sorunların nedenini öğrenince ise adeta beyninden vurulmuşa döndü. Dünya üzerinde çok ender görülen bir olayla karşı karşıyaydı. Bu durum dünyada da büyük yankı uyandırdı. İşte bu şoke eden haberin detayları...
İnanılmaz olay Rusya'da bir kadının başına geldi. Önce şişlikler sonra lekelenmeler ve hayretler içinde bırakan sonuç! Genç kadının önce yüzünde lekelenmeler başladı.
İsmini vermek istemeyen hasta, ilk önce sol gözünün altında oluşan küçük şişliği ciddiye almadı.
Ancak 10 gün sonra üst dudağı da şişince hemen doktora gitti.
Doktorların yaptığı incelemelerin ardından yüzündeki şişlik ve lekelerin aslında Dirofilaria denilen canlı bir parazit kurt olduğunu ve cildinin altında büyüdüğünü ve hareket ettiğini öğrendi.
Peki bu kurt genç kadının yüzüne nasıl girdi? Rostov Devlet Tıp Üniversitesi'nde bulaşıcı bir hastalık uzmanı olan Natalia Pshenichnaya'ya göre her şey sivrisinek ısırığı ile başladı!