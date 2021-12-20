Genç kadının yedikleri şoke etti! Yol kenarında ne bulursa yiyor: 'Sıçan eti yavan ama...'

İngiliz kadının beslenme alışkanlığı tam anlamıyla görenleri şoke ediyor. Yol kenarında bulduklarıyla besleniyor. Mönüsünde birbirinden ilginç canlılar var.

İngiltere 'de yaşayan 34 yaşındaki Sarah Day isimli kadın, araba çarpması nedeniyle ölen hayvanları toplayıp yemesi nedeniyle eleştiriliyor. Sarah ise küçüklüğünden beri doğal ortamda yaşama becerisi kazandığını belirterek, yaptığının yanlış olmadığını savunuyor.

Pişirdiği hayvanlarla ilgili konuşan Day, "Her zaman yol kenarında hayvan görmüyorum. Ancak haftada 1 kez yol kenarında ölü hayvanlara rastlıyorum ve onları pişirip yiyorum. Bu bazen bir geyik, bazen bir sincap , bazen bir sıçan bazı zamanlar ise bir tavşan oluyor. Etleri biraz yavan ama lezzetli" diye konuştu.

"ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 24 SAATİ GEÇMİŞSE YEMİYOR"

Yolda gördüğü her hayvanı yemediğini belirten Say, şöyle devam etti: "Güvercin gördüğümde onu mutlaka yiyorum, tadı biraz tavuğa benziyor ama çok daha güzel.

Bazı karşılaştığım hayvanları yemiyorum çünkü ölüm sürelerinin üzerinden 24 saat geçmiş olabiliyor, bu da bakterileri beraberinde getiriyor.