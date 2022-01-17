Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google dev bir satın alma gerçekleştiriyor. Ancak çatı kuruluş Alphabet'in bu satın alması ise teknolojinin dışında. Google, 2011 yılında geçtiği Londra ofisinin binasını almak için anlaşmaya vardı. Covent Garden'da yer alan ofis şirket 1 milyar doları gözden çıkardı.