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Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Google, Android 12'yi geliştirmeye ve güncellemeye devam ediyor. İsimsiz kaynaklara göre teknoloji Android 13 ve yeni nesil Pixel telefonlar üstündeki çalışmalarına da çoktan başladı. Önümüzdeki günlerde yeni işletim sistemi ve telefonlarla ilgili bazı detaylar ortaya çıkabilirmiş. Fakat Google bu sefer yeni bir ürünü veya hizmetiyle değil, Londra'da kullandığı ofisi satın alma girişimiyle gündeme geldi. Mountain View merkezli şirket bu satın alma için 1 milyar doları gözden çıkardı.

Giriş Tarihi: 17.01.2022 16:15 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:16
Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Google dev bir satın alma gerçekleştiriyor. Ancak çatı kuruluş Alphabet'in bu satın alması ise teknolojinin dışında. Google, 2011 yılında geçtiği Londra ofisinin binasını almak için anlaşmaya vardı. Covent Garden'da yer alan ofis şirket 1 milyar doları gözden çıkardı.

Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Halihazırda ofiste 6 binden fazla kişi çalışıyor. Satınalmadan sonra Alphabet ofis için yenileme çalışması başlatacak. Ofisteki çalışmalar tamamlandığında çalşan sayısı 10 bine yükselecek.

Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Covent Garden'daki bina renkli dış cephesiyle dikkat çekiyor. 38 bin metre karelik çalışma alanına sahip binada 100'den fazla cafe, restoran ve konut bulunuyor.

Google, 1 milyar doları gözden çıkardı!

Google çalışanları halihazırda uzaktan çalışıyor. Şirket Omicron varyantı nedeniyle ofise dönüşü erteledi. (NTV)

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