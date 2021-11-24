Google, Apple, Facebook, Microsoft yeni kurallara uymazsa yandı! Yüksek para cezaları kesilecek

Strazburg'da bir araya gelen AP İç Pazar ve Tüketici Koruma Komitesi, dijital platformların Avrupa'daki faaliyetlerinde değişikliklere neden olacak "Dijital Pazar Yasası" teklifini görüştü. Komite üyesi milletvekilleri, büyük platformların haksız uygulamalarına son vermek üzere hazırlanan düzenlemeyi 42 "Evet", 2 "Hayır" ve 1 "Çekimser" oyla kabul etti.

Düzenlemeye göre, Avrupa dijital piyasalarında önemli konumda bulunan arama motorları, sosyal paylaşım ağları ve internet aracılık hizmeti sunan platformlar, objektif kriterlerle belirlenecek. En az 3 AB ülkesinde faaliyet gösteren, 45 milyondan fazla kullanıcıya ulaşan büyük platformlar "eşik bekçisi" olarak adlandırılacak.

Söz konusu teknoloji şirketleri daha katı kurallara tabi tutulacak ve sektörlerinde haksız rekabet etmeleri engellenecek. Bu firmalarının, işletmelere ve tüketicilere haksız koşullar dayatması önlenecek.

Platformların, belirlenen piyasa kurallarına uymamaları halinde bazı faaliyetleri durdurulabilecek. Eşik bekçisi konumundaki firmaların kurallara ihlal etmeleri durumunda küresel cirolarının yüzde 4'ü ile yüzde 20'si arasında para cezası uygulanabilecek.