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Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome'da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Google popüler web tarayıcısı Chrome'a yeni özellikler eklemeye devam ederken, diğer yandan da güvenlik açıklarını düzeltiyor. Bu senenin başından beridir Chrome'da kritik olarak nitelendirilen sıfır gün (Zero Day) açıkları bulundu ve müdahale edildi. Son raporlanana göre Chrome'da yeni bir sıfır gün açığı daha tespit edildi ve Google yeni bir güncelleme paylaştı. Eğer bir şekilde Chrome güncellenmezse, siber saldırganlar yeni açığı kullanarak, cihazınıza ve önemli bilgilerinize ulaşabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2021 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.12.2021 15:51
Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Google Chrome'un milyonlarca kullanıcısı var, hatta en popüler web tarayıcısı konumunda. Tabii ki bu durumda Chrome hackerların hedefinde yer alıyor. Google ise siber saldırganlara karşı sürekli olarak güvenlik geliştirmeleri yapıyor ve açıkları kapatıyor. Kısa süre önce Chrome'da yeni bir sıfır gün açığı düzeltildi.

Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Bu yeni açık V8 JavaScript ve WebAssembly motorundaki geçerli verilerin bozulmasından, rastgele kodların çalışmasına kadar ciddi sorunlara neden olabiliyordu. Rastgele kodun çalıştırılması siber saldırganlara uzaktan erişim, zararlı yazılımlar yüklenmek, değerli bilgileri ele geçirmek gibi imkanlar sağlayabiliyor. Fakat Google duruma müdahale ederek güncelleme çıkardı ve açığı kapattı.

Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

GOOGLE CHROME NASIL GÜNCELLENİR?

Chrome, güncellemeleri arka planda otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu yüzden tarayıcıyı açtığınızda güncelleme yüklenmiş olabilir.

Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Emin olmak istiyorsanız, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Eğer bir güncelleme varsa, açılan menüde "Google Chrome'u güncelle" uyarısı çıkıyor. Bu uyarıya tıklayarak, yeni güvenlik yamasını yükleyebilirsiniz.

Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Ayrıca üç noktaya tıklayınca açılan menüde, Yardım>Google Chrome hakkında kısmına girerek, Chrome'un hangi sürümünü kullandığınızı görebilirsiniz.

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