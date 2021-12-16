Google Chrome kullananlar aman dikkat! Chrome’da kritik hata bulundu, hemen güncelleyin!

Google Chrome'un milyonlarca kullanıcısı var, hatta en popüler web tarayıcısı konumunda. Tabii ki bu durumda Chrome hackerların hedefinde yer alıyor. Google ise siber saldırganlara karşı sürekli olarak güvenlik geliştirmeleri yapıyor ve açıkları kapatıyor. Kısa süre önce Chrome'da yeni bir sıfır gün açığı düzeltildi.

Bu yeni açık V8 JavaScript ve WebAssembly motorundaki geçerli verilerin bozulmasından, rastgele kodların çalışmasına kadar ciddi sorunlara neden olabiliyordu. Rastgele kodun çalıştırılması siber saldırganlara uzaktan erişim, zararlı yazılımlar yüklenmek, değerli bilgileri ele geçirmek gibi imkanlar sağlayabiliyor. Fakat Google duruma müdahale ederek güncelleme çıkardı ve açığı kapattı.

GOOGLE CHROME NASIL GÜNCELLENİR? Chrome, güncellemeleri arka planda otomatik olarak gerçekleştiriyor. Bu yüzden tarayıcıyı açtığınızda güncelleme yüklenmiş olabilir.

Emin olmak istiyorsanız, sağ üst köşedeki üç noktaya tıklayın. Eğer bir güncelleme varsa, açılan menüde "Google Chrome'u güncelle" uyarısı çıkıyor. Bu uyarıya tıklayarak, yeni güvenlik yamasını yükleyebilirsiniz.