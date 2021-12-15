Trend Galeri Trend Yaşam Güneş fırtınası uyarısı! Dünya'ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

Güneş fırtınası uyarısı! Dünya'ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

Gök bilimciler yeni bir Güneş fırtınasına karşı uyarıda bulundu! Uzmanlar yaptıkları açıklamada, Güneş'in güney yarım küresinde dev bir deliğin oluştuğunu ve patlamanın gerçekleştiğini söyledi. Yüklü parçacıklar taşıyan Güneş fırtınasının Dünya'ya doğru ilerlediğini belirttiler.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 15:03
Güneş fırtınası uyarısı! Dünya’ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

Açıklanan rapora göre Güneş fırtınası, 16 Aralık Perşembe günü Dünya'ya ulaşacak. Bir gök bilimci konuyla ilgili olarak, "Gaz halindeki malzeme Güneş'te yeni oluşan delikten akıyor. Patlama sonucu oluşan fırtına Dünya'ya doğru ilermeye başladı" dedi.

Güneş fırtınası uyarısı! Dünya’ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

ABD Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC/US Space Weather Center) Güneş fırtınalarını G1 ve G5 arasında değerlendiriyor. G5 en tehlikelisi. Küçük fırtınalar elektrik şebekelerinde zayıflıklara, göçmen hayvanların yönlerini kaybetmesine ve yüksek enlemlerde auroraya neden olabiliyor.

Güneş fırtınası uyarısı! Dünya’ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

Jeomanyetik fırtınalar uydulara zarar verebiliyor, iletişimi etkileyebiliyor. Hatta elektrik şebekelerini devre dışı bırakabiliyorlar. 1859'da yaşanan jeomanyetik fırtına sonucunda tüm Avrupa ve Amerika'da telgraf ağları devre dışı kalmıştı.

Güneş fırtınası uyarısı! Dünya’ya doğru ilerliyor, tarih verildi!
SON DAKİKA SON DAKİKA