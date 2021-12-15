Güneş fırtınası uyarısı! Dünya’ya doğru ilerliyor, tarih verildi!

Açıklanan rapora göre Güneş fırtınası, 16 Aralık Perşembe günü Dünya'ya ulaşacak. Bir gök bilimci konuyla ilgili olarak, "Gaz halindeki malzeme Güneş'te yeni oluşan delikten akıyor. Patlama sonucu oluşan fırtına Dünya'ya doğru ilermeye başladı" dedi.

ABD Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC/US Space Weather Center) Güneş fırtınalarını G1 ve G5 arasında değerlendiriyor. G5 en tehlikelisi. Küçük fırtınalar elektrik şebekelerinde zayıflıklara, göçmen hayvanların yönlerini kaybetmesine ve yüksek enlemlerde auroraya neden olabiliyor.