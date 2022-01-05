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Havalimanı güvenliğinde olay görüntüler! Kimse anlam veremedi

Bundan 100 yıl kadar önce insanların dakikalar içinde hava yolu aracılığıyla şehirler hatta ülkeler arası seyahatler gerçekleştirmesi bir hayalden ibaretti. Şimdi gerek ülke içi gerekse ülkeler arası yolculuklar zamanla ilgili bir sorun olmaktan çoktan çıktı. Uçak yolculuklarının güvenlilik konusunda da en önde geldiği biliniyor. Birçok havayolu şirketi gökyüzünde rekabet halinde. Öte yandan uçak yolculukları öncesi ve sonrasında tam anlamıyla şoke eden manzaralar ortaya çıktığı oluyor. Güvenlikten geçişlerde bazen işlerin çok sıkı tutulması hayretler içinde bırakan görüntülere neden oluyor.

Giriş Tarihi: 05.01.2022 10:21 Güncelleme Tarihi: 05.01.2022 10:24 PAYLAŞ