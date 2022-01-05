Havalimanı güvenliğinde olay görüntüler! Kimse anlam veremedi

Bundan 100 yıl kadar önce insanların dakikalar içinde hava yolu aracılığıyla şehirler hatta ülkeler arası seyahatler gerçekleştirmesi bir hayalden ibaretti. Şimdi gerek ülke içi gerekse ülkeler arası yolculuklar zamanla ilgili bir sorun olmaktan çoktan çıktı. Uçak yolculuklarının güvenlilik konusunda da en önde geldiği biliniyor. Birçok havayolu şirketi gökyüzünde rekabet halinde. Öte yandan uçak yolculukları öncesi ve sonrasında tam anlamıyla şoke eden manzaralar ortaya çıktığı oluyor. Güvenlikten geçişlerde bazen işlerin çok sıkı tutulması hayretler içinde bırakan görüntülere neden oluyor.
Havalimanı yolculukları güvenlik tedbirlerinin en üst sınırda tutulduğu yerler olarak bilinirç
Bu durum bazen özellikle ülkelerdeki alarm durumlarında bambaşka bir boyuta taşınabiliyor.
İşte o zaman ortaya şaşkına çeviren görüntüler çıkıyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde de benzer bir durumla karşılaşılınca objektiflere bu görüntüler yansıdı.
Ayrıca yine havalimanlarında ve uçak yolculukları sırasında şoke edecek nitelikte manzaralar sosyal medyaya da yansıyabiliyor.