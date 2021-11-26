Honor 60 satışa çıkmadan önce kanlı canlı görüntülendi! Tasarımı detaylarıyla ortaya çıktı

Başlıca sızıntı kaynaklarından biri olan Çinli sosyal ağ Weibo'da, Honor 60 serisinin tasarımını gözler önüne seren fotoğraflar ve render görseller paylaşıldı.
Honor 60 ve Honor 60 Pro, Honor 50 serisinden farklı olarak boyut ve ekran konusunda neredeyse aynı gibi görünüyor. Fakat sızıntılara baktığımız zaman bir modelin düz ekrana, diğer modelin ise kavisli ekrana sahip olduğu görülüyor.
Eski tarihli raporlara göre hem Honor 60'ta hem de Pro modelinde Snapdragon 778G+ işlemcisi yer alıyor. Her ikisinde 50 MP'lik selfie kamerası ile 108 MP'lik ana kamera bulunuyor. Eğer bu raporlar doğruysa aralarındaki fark RAM ve depolama alanında olacak.
Honor 60 ailesi 1 Aralık'ta Çin'de tanıtılacak.