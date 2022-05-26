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İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

Antalya'da üst kat komşularının terasında mahsur kalan kedilerine ulaşabilmek için her yolu deneyen ikiz kız kardeşler, polis ve itfaiyeden yardım talep etti. Merdiven yardımıyla terasa çıkan itfaiye ekiplerinin kediye ulaşmasıyla mutluluk gözyaşı döken genç kızlar, kedinin kurtarma operasyonu sırasında 4. kattan atlamasıyla bu sefer üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Adeta şoke olan kardeşler, yaralanıp bir eve sığınan kedilerini tedavi için veteriner kliniğine götürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:03 Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:05
İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

İKİZ KIZ KARDEŞLERE BÜYÜK ŞOK! GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Olay, dün öğlen saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Fener Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı.

İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

İkiz kardeşi Esra Coşkun ile birlikte apartmanın birinci katında oturan Büşra Coşkun'un 'Prenses' isimli kedisi, evde olmayan 4. kattaki komşusunun teras katına çıkıp mahsur kaldı.

İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

Polis ve itfaiyeden yardım talep eden kardeşler, daha önce balkondan düştüğünü belirttikleri kedilerini görebilmek için uzun süre uğraştı.

İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için çalışma başlattı.

İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar

ÖNCE SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ, ARDINDAN ACI

Kedisinin en sevdiği oyuncağı ile mama ve sepetini itfaiye erine veren Büşra Coşkun, kardeşiyle birlikte kurtarma operasyonunu izlemeye başladı.

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