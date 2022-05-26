İkiz kız kardeşlere büyük şok! Gözyaşlarını tutamadılar
Antalya'da üst kat komşularının terasında mahsur kalan kedilerine ulaşabilmek için her yolu deneyen ikiz kız kardeşler, polis ve itfaiyeden yardım talep etti. Merdiven yardımıyla terasa çıkan itfaiye ekiplerinin kediye ulaşmasıyla mutluluk gözyaşı döken genç kızlar, kedinin kurtarma operasyonu sırasında 4. kattan atlamasıyla bu sefer üzüntüden gözyaşlarına boğuldu. Adeta şoke olan kardeşler, yaralanıp bir eve sığınan kedilerini tedavi için veteriner kliniğine götürdü.
Giriş Tarihi: 26.05.2022 13:03
Güncelleme Tarihi: 26.05.2022 13:05