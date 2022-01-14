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İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Etiyopya'da bulunan bir insan fosili insanlığın tarihini değiştirdi. Bulunan insan fosilinin 200 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilmişti. Ancak Cambridge Üniversitesi'nden bilim insanlarının yaptığı bir araştırmaya göre, bulunan fosilinin 33 bin yıl daha eski olduğu yani 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi. İşte insanlık tarihini değiştirecek keşfin detayları...

Giriş Tarihi: 14.01.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 14.01.2022 11:27
İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Cambridge Üniversitesinden bilim insanları, Etiyopya'da 1967'de bulunan, şu ana kadar yaklaşık 200 bin yaşında olduğu tahmin edilen "Omo I" adlı fosilin 233 bin yaşında olduğunu belirledi.

İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Fosilin bulunduğu tortul tabakası üzerindeki volkanik küllerin jeokimyasal yapısını inceleyen bilim insanları, bu küllerin Etiyopya'da yaklaşık 233 bin yıl önce meydana gelen bir volkanik patlamaya ait olduğunu tespit etti.

İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Fosilin yaş tespitinde, kuvaterner ve öncesi jeolojik dönemlere ait volkanik malzemelerin yaşlandırılmasında kullanılan radyometrik yaşlandırma yöntemi olan Argon-Argon metodu kullanıldı.

İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Arkeolojide ve tarihi dönemlerdeki bir fosili tarihlendirmenin en iyi yollarından biri olan bu metot sayesinde yaş verme işleminde en fazla 100 yıllık bir oynama olabiliyor.

İnsanlık tarihini değiştirecek keşif! Tam 233 bin yıl öncesine ait olduğu tespit edildi

Omo I olarak adlandırılan fosiller, güneybatı Etiyopya'da, geç paleoantropolog Richard Leakey liderliğindeki bir keşif sırasında Omo Kibish jeolojik oluşumu olarak adlandırılan bir bölgede keşfedildi. Bulunan fosillerde oldukça eksiksiz bir kafatası kubbesi ve alt çene, bazı omurlar ve kolların ve bacakların parçaları mevcut.

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