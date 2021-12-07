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Instagram Hikayeler'de (Story) büyük değişim! Yeni özellik Türkiye'de test ediliyor

Instagram son dönemlerde TikTok'la rekabet etmek için Reels videolara yeni özellikler ekledi ve etkileşimi artırmaya çalıştı. Şirket kullanıcılar arasında hızla yükselen kısa video trendinde rakibinin arkasında kalmamaya çalışıyor. Bununla birlikte Instagram, Hikayeler, gönderiler ve diğer noktalarda da geliştirmeler yapıyor, yeni özellikleri test ediyor. Instagram şimdi de Hikayeler'e beğenme özelliği üzerinde çalışmaya başladı. Sınırlı sayıda kullanıcıya açılan yeni beğenme özelliği Türkiye'de de bazı kullanıcılar için kullanıma sunuldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.12.2021 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 10:52
Instagram Hikayeler’de Story büyük değişim! Yeni özellik Türkiye’de test ediliyor

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.

Instagram Hikayeler’de Story büyük değişim! Yeni özellik Türkiye’de test ediliyor

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

Instagram Hikayeler’de Story büyük değişim! Yeni özellik Türkiye’de test ediliyor

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Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı. Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Instagram Hikayeler’de Story büyük değişim! Yeni özellik Türkiye’de test ediliyor

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı. Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu. Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.

Instagram Hikayeler’de Story büyük değişim! Yeni özellik Türkiye’de test ediliyor

Instagram 30 saniyeden uzun videoların tek parça olarak hikayede paylaşılmasına izin vermiyordu. Şirketin bu güncellemeyi gündemine aldığı paylaşıldı.

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