Instagram Hikayeler'de (Story) büyük değişim! Yeni özellik Türkiye'de test ediliyor

Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya mecralarının başında geliyor. Şirket hikayelerde kullanılmak üzerine yeni bir özellik geliştiriliyor. Son haberlere göre bu özelliğin test süreci başladı.

Artık atılan story'ler için beğeni imkanı olacak. Mesaj gönder işaretinin yanında ufak bir kalp çıkacak ve oradan beğeni atılabilecek. Bu özellik henüz sınırlı sayıda kullanıcıya açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar özelliğe eriştiğini belirtti.

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Şirket bağımsız mesajlaşma uygulaması Threads'i kapatma kararı almıştı. Threads daha önce Direct'in yerine kullanıma gelmişti. Threads sadece yakın arkadaşlarla etkileşime izin veriyordu. Aralık 2021 sonundan itibaren Threads kullanılamayacak.

Sosyal medya platformı Instagram uzun süredir kullanıcıların talep ettiği bir geliştirmeyi gündemine almıştı. Şimdiye kadar story (hikayeler) sekmesinden link paylaşabilmek için 10 binden fazla takipçiye sahip olmak gerekiyordu. Artık bu kural değişti. Hikayelerde sticker arasına gelen özellikle link eklemek mümkün. Ancak bu özellik halen sınırlı sayıda kullanıcıya açılmış durumda. Instagram'ın kısa süre içerisinde bu özelliği daha fazla kullanıcıya açması bekleniyor.