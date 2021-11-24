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Instagram kullanıcılarına saç baş yolduran özellik değişiyor! Instagram nihayet duruma müdahale etti

Instagram, kullanıcı deneyimini iyileştirmek, rekabette rakiplerinin önüne geçmek için gaza iyice yüklendi. Popüler platform geçtiğimiz haftalar içinde birçok yeni özelliği bünyesine ekledi. Diğer yandan Instagram uzun zamandır kullanıcıların şikayet ettiği bir özelliği de değiştirmek için düğmeye bastı. Instagram CEO'su Adam Mosseri yaptığı açıklamada birkaç yeni özellik üstünde çalıştıklarını ve kaydırmalı gönderilerde değişiklik yapacaklarını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 16:54 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 16:54
Instagram kullanıcılarına saç baş yolduran özellik değişiyor! Instagram nihayet duruma müdahale etti

Instagram'da tek bir gönderi içinde birden çok fotoğraf ve video olabiliyor. Fakat böyle bir gönderi içinden tek fotoğrafın veya videonun silinmesi mümkün değildi. İşte geliştirilen yeni özellik, bu durumu ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar artık, kaydırmalı gönderilerinde diledikleri gibi hareket edebilecekler. Yani o gönderide yer alan yalnızca bir video ya da fotoğrafı, gönderideki diğer parçalara dokunmadan silebileceksiniz.

Instagram kullanıcılarına saç baş yolduran özellik değişiyor! Instagram nihayet duruma müdahale etti

Instagram'ın kullanıcıları büyük bir dertten kaldıracak yeni özelliği, an itibarıyla iOS için dağıtılıyor. Yani dünya genelindeki iPhone kullanıcıları, çok kısa bir süre içerisinde bu özelliği deneyimlemeye başlayabilecekler. Ancak Android ekosistemi için net bir açıklama yok.

Instagram kullanıcılarına saç baş yolduran özellik değişiyor! Instagram nihayet duruma müdahale etti

Adam Mosseri'nin bahsettiği diğer bir özellik ise uygulamanın kendisiyle ilgili. Kullanıcılar, geliştirilen yeni özellik sayesinde Instagram uygulamasını kullanırken karşılaştıkları bir sorunu telefonlarını sallayarak teknik ekibe bildirebilecekler. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre telefonu sallayarak gönderilen bildirimlere öncelik verilip, yaşanan sorunların bir an önce giderilebilmesi için çalışılacakmış.

Instagram kullanıcılarına saç baş yolduran özellik değişiyor! Instagram nihayet duruma müdahale etti

Instagram, telefonu sallayarak geri bildirim gönderme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Ancak bu özelliğin de çok kısa bir süre sonra kullanıma sunulması bekleniyor. (Webtekno)

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