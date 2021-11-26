iPhone 12 ve iPhone 12 Pro’da üretim hatası bulundu! Apple kullanıcıları uyardı

Apple, yaptığı açıklamada bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'larda sorun olduğunu kabul etti. Bu sorun dolayısıyla bir arama esnasında ahizeden ses gelmeyebilir veya sesiniz karşı tarafa iletilemeyebilir. Bu sorunu ciddi kılan ise yazılımsal değil, donanımsal olması. Yani bu sorun bir yazılım güncellemesi ile çözülecek cinsten değil.

Eğer bu sorunu yaşıyorsanız ya da hatalı üretilmiş bir iPhone 12'niz varsa onarım ücretsiz yapılacak. Apple'ın verdiği diğer detaylara göre bu sorun Ekim 2020 ve Nisan 2021 arasında üretilen modellerde bulunuyor. Her cihazda sorun yaşanmasa da bu sorun ilerleyen zamanda da kendini gösterebilir.

Apple için bu durum ilk değil, iPhone 11'lerin de küçük bir kısmındaki sorundan dolayı benzer bir onarım desteği sağlanmıştı. Ancak bu sorunun hangi cihazlarda olduğunu öğrenebilmeniz mümkün değil. Çünkü seri numarası ile sorunlu cihazlar tespit edilemiyor. Eğer iPhone 12 ya da iPhone 12 Pro cihazınızdaki ahize ile ilgili bir sorun varsa Apple teknik servisine gitmelisiniz. Eğer sorun tespit edilirse cihazınızın ücretsiz onarılacağı söyleniyor.

Onarım programıyla ilgili bilinen bir diğer detay ise ekstra ücretlerin yansıtılabileceği ihtimali. Eğer cihazınızda kırık ekran gibi tamirin yapılmasını engelleyen sorunlar varsa, teknik servis bunu da tamir etmek zorunda kalabilir. Böylelikle diğer sorunların da onarımını yaptırmak zorunda kalabilirsiniz.