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iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple event ile tanıtılan yeni modelin satış fiyatı belli oldu! iPhone 14 fiyat listesi Türkiye ve ABD için belirlendi. Pro ve Pro Max modelleri ile değişiklik gösteren fiyatlar kullanıcıların bilgisine sunuldu. Arama geçmişerindeki özellikle iPhone 14 pro max fiyatı gündeme geldi. Apple etkinliğine Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından isimler katıldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar? İşte, Pro ve Pro max seçenekleriyle iPhone 14 fiyat bilgisi ve Türkiye çıkış tarihi…