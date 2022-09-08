Trend Galeri Trend Yaşam iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

Apple event ile tanıtılan yeni modelin satış fiyatı belli oldu! iPhone 14 fiyat listesi Türkiye ve ABD için belirlendi. Pro ve Pro Max modelleri ile değişiklik gösteren fiyatlar kullanıcıların bilgisine sunuldu. Arama geçmişerindeki özellikle iPhone 14 pro max fiyatı gündeme geldi. Apple etkinliğine Türkiye'den ve dünyanın dört bir yanından isimler katıldı. Peki, iPhone 14 ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar? İşte, Pro ve Pro max seçenekleriyle iPhone 14 fiyat bilgisi ve Türkiye çıkış tarihi…

Giriş Tarihi: 08.09.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2022 16:49
iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPhone 14 fiyat listesi ABD ve Türkiye için paylaşıldı. Yepyeni özellikleri ile tanıtılan yeni modellerin yanı sıra Apple watch ve yeni airpods da dikkat çekti. iPhone 14 ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar soruları yanıt aramaya başladı. iPhone 14 Pro ve Pro Max modelleri en çok araştırılan Apple telefonları arasında yerini aldı. Peki, iPhone 14 fiyat Türkiye ve ABD'de ne kadar, kaç TL? İşte, fiyat listesi ve özellikleri…

iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 ABD SATIŞ FİYATI

Apple'ın gelecek olan yeni modelinin seçenekleri; iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Max ve iPhone 14 Pro Max şeklinde olacak.

iPhone 14, ABD'de 799 dolardan, 14 Plus ise 899 dolardan satışa sunulacak. iPhone 14 Pro'nun başlangıç fiyatı 999 dolar olurken, iPhone 14 Pro Max fiyatı ise 1099 dolar olarak belirlendi.

iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 NE ZAMAN ÇIKACAK, ÇIKTI MI?

Merakla beklenen yeni modeller tanıtıldı. Apple kullanıcıları son modellerin ne zaman satışta olacağını merak ediyordu.

iPhone 14'ler, 9 Eylül 2022 Cuma gününden itibaren ABD'de ön satışa sunulacak.

iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 PRO ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.1 inç, 2532 x 1170, 480 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 3200 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 146.7 x 71.5 x 7.6mm, 215g

iPhone 14 fiyat listesi Türkiye için belli oldu! iPhone 14 ve iPhone 14 pro max ne zaman çıkacak, satış fiyatı ne kadar, kaç TL?

iPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.7 inç, 2778 x 1284, 458 ppi, 1200 nit, TrueTone P3 120Hz

İşlemci: Apple A16 Bionic çip

Bellek: 6GB RAM (LPDDR5)

Depolama: 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Arka kamera: 48MP geniş kamera, 12MP ultra geniş kamera, 12MP 3x zoom kamera

Ön kamera: 12MP, otomatik odaklama

Batarya: 4323 mAh, 30W kablolu hızlı şarj, 15w MagSafe kablosuz şarj

Renkler: Mor, yeşil, altın, gümüş, grafit

Boyut ve Ağırlık: 160.7 x 78.5 x 7.8mm, 255g

SON DAKİKA SON DAKİKA