İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Bağcılar Mevki Mahmutbey Viyadüğü'nde bir midibüs bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen midibüsün yarısı bariyerlerin üzerinde kaldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Metrelerce yüksekten düşme tehlikesi geçiren midibüs havadan böyle görüntülendi.
Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi.
Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı.
VİYADÜKTE ASILI KALDI
Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.
6 KİŞİ YARALANDI
Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.
TRAFİK FELÇ OLDU
Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.