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İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Bağcılar Mevki Mahmutbey Viyadüğü'nde bir midibüs bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen midibüsün yarısı bariyerlerin üzerinde kaldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Metrelerce yüksekten düşme tehlikesi geçiren midibüs havadan böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 18:39 PAYLAŞ