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İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

İstanbul'da korkunç bir kaza meydana geldi. TEM Otoyolu Bağcılar Mevki Mahmutbey Viyadüğü'nde bir midibüs bariyerlere çarparak devrildi. Devrilen midibüsün yarısı bariyerlerin üzerinde kaldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Metrelerce yüksekten düşme tehlikesi geçiren midibüs havadan böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 07.12.2021 18:36 Güncelleme Tarihi: 07.12.2021 18:39
İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

Kaza saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde meydana geldi.

İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

Edirne'den Metris Cezaevi'ne dönen jandarmaya ait midibüs kaza yaptı.

İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

VİYADÜKTE ASILI KALDI

Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı.

İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

6 KİŞİ YARALANDI

Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste bulunan 7 kişiden 6'sı hafif yaralandı.

İstanbul’da korkunç kaza! Bariyerlerde böyle asılı kaldı!

TRAFİK FELÇ OLDU

Kaza nedeniyle trafik felç oldu. Midibüsü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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