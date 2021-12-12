İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

COP26 Konuşması, Tuvalı, Kasım 2021 Pasifik bir ada ülkesi olan Tuvalu'nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenirken, yükselen deniz seviyeleri ve iklim krizinin ülkesini nasıl tehdit ettiğini göstermek için denizin içinde konuşma yaptı.

Sürüntü testine benzer heykel, İtalya, 2021 İtalya'da 1. yüzyıldan kalma bir villada bulunan heykelin duruşu ve temsili, koronayı belirlemek için yapılan sürüntü testini andırdığı için kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Afganistan, Ağustos 2021 Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden sonra, Katar'a giden ABD'ye ait uçağın görüntüsü. Tahliye için son umutlar tükenirken uçağa toplamda 830 kişinin bindiği tahmin ediliyor. Fotoğraf, kısa sürede tüm dünyada viral olmuştu.

Astronotlar, İsrail, 2021 Bir çift astronot, İsrail'in Negev çölündeki Ramon Krateri'nde Mars için bir eğitim görevine gittikleri sırada çekilen bu kare, dünyada büyük ses getirdi. Görüntülerin Mars'ı hiç aratmadığı ifade edildi.