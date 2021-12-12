Trend Galeri Trend Yaşam İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

Britanya'nın yayın kuruluşu BBC, 2021 yılının en çarpıcı fotoğraflarını seçti. Fotoğraflar arasında Kabil Havaalanı'ndaki unutulmaz ABD uçağından iklim krizine kadar 2021 yılının önde gelen olaylarını içeren pek çok kare bulunuyor. Özellikle bazı kareler insanların yüreklerini burkacak cinsten.

Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:40 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021 12:40
İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

COP26 Konuşması, Tuvalı, Kasım 2021

Pasifik bir ada ülkesi olan Tuvalu'nun Dışişleri Bakanı Simon Kofe Birleşmiş Milletler'e (BM) seslenirken, yükselen deniz seviyeleri ve iklim krizinin ülkesini nasıl tehdit ettiğini göstermek için denizin içinde konuşma yaptı.

İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

Sürüntü testine benzer heykel, İtalya, 2021

İtalya'da 1. yüzyıldan kalma bir villada bulunan heykelin duruşu ve temsili, koronayı belirlemek için yapılan sürüntü testini andırdığı için kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Afganistan, Ağustos 2021

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmesinden sonra, Katar'a giden ABD'ye ait uçağın görüntüsü. Tahliye için son umutlar tükenirken uçağa toplamda 830 kişinin bindiği tahmin ediliyor. Fotoğraf, kısa sürede tüm dünyada viral olmuştu.

İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

Astronotlar, İsrail, 2021

Bir çift astronot, İsrail'in Negev çölündeki Ramon Krateri'nde Mars için bir eğitim görevine gittikleri sırada çekilen bu kare, dünyada büyük ses getirdi. Görüntülerin Mars'ı hiç aratmadığı ifade edildi.

İşte 2021 yılının en çarpıcı kareleri!

Aktivistler, İskoçya, Kasım 2021

Kasım ayında düzenelen COP İklim Değişikliği Konferası'nda aktivistler İskoçya'daki INEOS rafineri ve petrokimya merkezi tesisinin dışında göster yaptılar. 'Petrol kafaları' ismini verdikleri kostümlerle petrol türüken aktivistler sahte nakitler savurdu.

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