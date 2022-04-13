Trend Galeri Trend Yaşam İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği muhteşem bir liste yayınladı. Liste Avrupa'nın en güzel 30 kasabası olarak açıklandı. Kıta Avrupası'nın en güzel noktaları belirlendi ve bu listeye Türkiye'den bir yer de eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğumuz bir gerçek. Bu kez Japonlar tarafından yapılan sıralamada fotoğraflarda bile muhteşemliği gözler önüne serilen kasabalar açıklandı. Peki hangi Türk kasabası listeye girdi? İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:13
İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye’den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

Bu listedekilerin hepsi birbirinden harika! Aralarında bir de Türk kasabası var.

30. Gura Humorului / Romanya

Gura Humorului Romanya'nın kuzey doğusundaki Suceava ilçesindeki bir kasaba. Bukovina'nın tarihi bölgesinde yer alıyor. Gura Humorului, 2011 nüfus sayımına göre ilçede 12 bin 729 nüfuslu yedinci en büyük yerleşim yeridir. 1904 yılında bir şehir ilan edildi ve 2005 yılında bir tatil yeri oldu.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye’den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

29. Kotor / Karadağ

Karadağ'ın UNESCO tarafından koruma altına alınmış, şirin sahil kasabası, Avrupa'nın en güney fiyordu Kotor'da beklentilerinizin çok üzerinde keyifli bir tatil yapmak mümkün... Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçtuktan sonra yaklaşık üç saatlik bir otobüs yolculuğunu ardından Kotor'a ulaşılıyor. Yol süresi biraz uzun olsa da yolculuğa eşlik eden Karadağlar'ın ve fiyordarın büyüleyici manzarası gerçekten görülmeye değer.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye’den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

28. Ohrid / Makedonya

En güzel Balkan kentlerinden biri olan Ohrid, sadeliğiyle ve dört bir yana saçılan tarihi izlerle hemen sevdiriyor kendini. Aynı adı taşıyan gölün kıyısında kurulan, cazibesini büyük ölçüde bu göle borçlu olan bir yer. Avrupa'nın en eski, en derin ve en berrak suya sahip gölleri arasında yer alıyor. UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Ohrid'de; daracık sokaklara serpiştirilen tarihi evlerin arasında yürümek, gölün etrafında gezintiye çıkmak, manzaraya nazır restoranlarda keyifli bir yemek molası vermek yapılacaklar listenizde olsun.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye’den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

27. Monsanto / Portekiz

Monsanto köyü, Portekiz'in en turistik köylerinden biri. Yılın herhangi bir zamanında, farklı ülkelerden gelen turistler, büyük taş kayalar arasında inşa edilen ve "Portekiz'in en Portekizli kasabası" unvanına sahip bu güzelliği görmek için buraya akın ediyor.

İşte Avrupa’nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye’den nereyi seçti?

İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

26. Zalipie / Polonya

Polonya'nın en güzel köyü olan Zalipie, Krakow şehrine yaklaşık 68 km. uzaklıkta bulunuyor. Köyü özel kılan ise evlerin çiçek motifleriyle süslenmiş olması...

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