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İşte Avrupa'nın en güzel 30 kasabası! JATA Türkiye'den nereyi seçti?

Kısa adı JATA olan Japon Seyahat Acentaları Birliği muhteşem bir liste yayınladı. Liste Avrupa'nın en güzel 30 kasabası olarak açıklandı. Kıta Avrupası'nın en güzel noktaları belirlendi ve bu listeye Türkiye'den bir yer de eklendi. Türk kasabası için hayranlık içeren ifadeler de kullanıldı. Dünyanın en güzel coğrafyalarından birine sahip olduğumuz bir gerçek. Bu kez Japonlar tarafından yapılan sıralamada fotoğraflarda bile muhteşemliği gözler önüne serilen kasabalar açıklandı. Peki hangi Türk kasabası listeye girdi? İşte Avrupa'nın en güzel kasabaları...

Giriş Tarihi: 13.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 12:13