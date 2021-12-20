Trend Galeri Trend Yaşam İşte Kraliçe'nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

İşte Kraliçe'nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Kraliçe Elizabeth'i, son dönemde aileyi terk eden Harry-Meghan çiftinin tahta geçme endişesi sardığı iddia edildi. Bazı kaynaklara göre Kraliçe böyle bir şey olmaması için William'ın helikoptere binmesini yasakladı. Kaynaklar Harry-Meghan çiftinin ise tahta geçme ihtimalinin olduğunu söylüyor.

Giriş Tarihi: 20.12.2021 13:09 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 13:09
İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Harry ve Meghan çifti, kraliyet hayatını bırakmış olsalar da Prens William'ın başına bir trajedi gelirse, halen tahtı alma ihtimalleri var.

İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Bundan korkan Kraliçe ise, çareyi William'ın helikopter uçurma hobisini istemekte buldu. Bazı kaynaklar böylece Kraliçe'nin William'ı tehlikeden uzak tutmak istediğini söyledi.

İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Kraliyet ailesi genellikle en hızlı ulaşım yolu olduğu için helikopteri kullanıyor. Anca kötü hava şartları bu durumu tehlikeye sokuyor.

İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Başka bir basın kaynağı ise Kraliçe'nin William'a ciddi bir baskı yapıp, kötü hava şartlarında kendi kendine uçmayı bırakmasını istediğini söyledi.

İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Geceleri bu yüzden uyuyamayan Kraliçe oldukça endişeli olduğunun altı çiziliyor.

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