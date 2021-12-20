İşte Kraliçe’nin Harry-Meghan çiftini tahttan uzak tutmak için bulduğu yöntem

Harry ve Meghan çifti, kraliyet hayatını bırakmış olsalar da Prens William'ın başına bir trajedi gelirse, halen tahtı alma ihtimalleri var.

Bundan korkan Kraliçe ise, çareyi William'ın helikopter uçurma hobisini istemekte buldu. Bazı kaynaklar böylece Kraliçe'nin William'ı tehlikeden uzak tutmak istediğini söyledi.

Kraliyet ailesi genellikle en hızlı ulaşım yolu olduğu için helikopteri kullanıyor. Anca kötü hava şartları bu durumu tehlikeye sokuyor.

Başka bir basın kaynağı ise Kraliçe'nin William'a ciddi bir baskı yapıp, kötü hava şartlarında kendi kendine uçmayı bırakmasını istediğini söyledi.