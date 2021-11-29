Kabus gibi! Atom bombasından daha beter! Dev asteroid hızla Dünya’ya yaklaşıyor

NASA, ESA ve daha birçok isim gök taşlarına karşı uzayı sürekli gözlemliyor. Asteroidler bir yandan evrendeki bazı gizemleri çözmek için yardımcı olurken, diğer yandan Dünya için de büyük tehlike oluşturuyor. Devasa bir gök taşının Dünya'ya çarpması halinde insanlık yeryüzünden silinebilir. Dinozorlar, devasa bir gök taşının Dünya'ya çarpmasıyla yok olmuştu. NASA bu durum için önemli bir projeye imza attı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını engellemek adına uzaya fırlattığı araç ile tehlikeli bir deneye imza atacak. NASA'nın uzay aracı, Dünya'ya tehdit oluşturan bir göktaşını engellemeye çalışacak. Tüm bu gelişmeler yaşanırken, göktaşlarıyla ilgili dikkat çeken bir haber geldi.

ATOM BOMBASINDAN DAHA BETER! Jerusalem Post'un (JP) aktardığına göre uzmanlar, şu anda Dünya yörüngesine doğru hızla gelen dev göktaşının çarpması halinde atom bombasından çok daha büyük bir yıkıma yol açacağını düşünüyor. Ancak 2018 AH adlı gök taşının, 4,5 milyon kilometre uzaklıktan geçeceği tahmin ediliyor. Dolayısıyla herhangi bir çarpışmanın yaşanması beklenmiyor.

LİSTEDE YER ALIYOR 2018 AH yine de Apollo gök taşları listesinde. Bu listedeki gök taşlarının yörüngesi Dünya'yla kesişiyor ve çarpışma tehlikesi meydana getiriyor.

DAHA ÖNCE TESPİT EDİLMİŞTİ Söz konusu gök taşı üç yıl önce de Dünya'nın 296 bin 758 kilometre uzağında bir yolculuk yapmıştı. Bilim insanları o dönemde, sönük olması sebebiyle asteroidin gelişini görmemişti.