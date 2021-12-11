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Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo

Sakarya'da karın şişliği ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye baş vuran 88 yaşındaki kadının vücudundan 18 kilogram ağırlığında kitle çıkartıldı.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2021 15:42 Güncelleme Tarihi: 11.12.2021 15:43
Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo

Adapazarı ilçesinde ikamet eden 88 yaşındaki Ünzile Akyüz, karın şişliği, nefes darlığı ve yürüyememe şikayetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları kliniğine başvurdu.

Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo

Hastanede yapılan tetkikler neticesinde yaşlı kadının sol yumurtalıktan kaynaklanan karın bölgesinde anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğu tespit edildi.

Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo

Yapılan hazırlıklar sonrasında Jinekolojik cerrahi Uzmanı Dr. Osman Köse tarafından acil olarak ameliyata alınan Akyüz'ün karnından 18 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo

Gerçekleşen ameliyat sonrasında yaşlı kadının durumun iyi olduğu ve önümüzdeki günlerde taburcu edileceği öğrenildi.

Kadının karnından çıktı! Doktorlar gözlerine inanamadı... Tam 18 kilo
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