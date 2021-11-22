Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

İstanbul'da geçen yıl piyasaya sürülen zehirli ayakkabılarla yaşanan kâbusun bir benzeri bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. G.B., adlı kadın satın aldığı sandalet nedeniyle ayağında yaralanmalar olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İstanbul'da geçen yıl piyasaya sürülen zehirli ayakkabılarla yaşanan kâbusun bir benzeri bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. G.B., adlı kadın satın aldığı sandalet nedeniyle ayağında yaralanmalar olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Hastaneye giden G.B.'nin her iki ayağında da yaralanma olduğu tespit edildiği tutanak altına alındı.

Daha sonrasında Bakırköy Adalet Sarayı'na giden G.B., kadın ayakkabı mağazası ve üretici firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

"KANSEROJEN MADDELER OLABİLİR" Her iki ayağından da yaralanan 42 yaşındaki G.B. olay ile ilgili verdiği ifadesinde, "Ayakkabıyı aldığım gün giydiğimde ayaklarımda yara, şişme, kızarma, kanama tarzında rahatsızlıklar oldu.