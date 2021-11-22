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Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

İstanbul'da geçen yıl piyasaya sürülen zehirli ayakkabılarla yaşanan kâbusun bir benzeri bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. G.B., adlı kadın satın aldığı sandalet nedeniyle ayağında yaralanmalar olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BÜŞRA ÇOBAN Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:39
Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

İstanbul'da geçen yıl piyasaya sürülen zehirli ayakkabılarla yaşanan kâbusun bir benzeri bu kez Bağcılar'da ortaya çıktı. G.B., adlı kadın satın aldığı sandalet nedeniyle ayağında yaralanmalar olduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

Hastaneye giden G.B.'nin her iki ayağında da yaralanma olduğu tespit edildiği tutanak altına alındı.

Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

Daha sonrasında Bakırköy Adalet Sarayı'na giden G.B., kadın ayakkabı mağazası ve üretici firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

"KANSEROJEN MADDELER OLABİLİR"

Her iki ayağından da yaralanan 42 yaşındaki G.B. olay ile ilgili verdiği ifadesinde, "Ayakkabıyı aldığım gün giydiğimde ayaklarımda yara, şişme, kızarma, kanama tarzında rahatsızlıklar oldu.

Kadınlar dikkat! Zehirli sandalet kabusu oldu: Ayakları bu hale geldi!

Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi'ne giderek rapor aldım. Ayaklarımdaki yaralar hâlen geçmemiştir.

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