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Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."
Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."
İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki hamile kadın, oturduğu kanepeden ses gelmeye başlayınca içine bakmaya başladı. Bir anda kanepeden fırlayan dev fare kadını şoka uğrattı. Tuvalete giden kadın doğum suyunun ve kanın geldiğini fark etti. Apar topar hastaneye giden kadın bebeğini 2 ay erken kucağına aldı. Doktorlar doğumun başarılı geçtiğini ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.
Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:02
Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:02