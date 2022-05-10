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Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

İngiltere'de ilginç bir olay yaşandı. 25 yaşındaki hamile kadın, oturduğu kanepeden ses gelmeye başlayınca içine bakmaya başladı. Bir anda kanepeden fırlayan dev fare kadını şoka uğrattı. Tuvalete giden kadın doğum suyunun ve kanın geldiğini fark etti. Apar topar hastaneye giden kadın bebeğini 2 ay erken kucağına aldı. Doktorlar doğumun başarılı geçtiğini ve herhangi bir sıkıntının yaşanmadığını söyledi.

Giriş Tarihi: 10.05.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 10.05.2022 11:02
Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! Tuvalete gidince kanı fark ettim...

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

İngiltere'de hamile olan 25 yaşındaki Tori Wedgewood, evinde dinlendiği sırada kanepenin içinden garip bir ses gelmeye başladı.

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! Tuvalete gidince kanı fark ettim...

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

Gizemli sesin nereden geldiğini anlamaya çalışan Tori, kayınvalidesini de çağırıp kanepeyi eşelemeyi çalıştı.

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! Tuvalete gidince kanı fark ettim...

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

Kanepenin içinden bir anda dışarıya dev bir fare fırladı. Neye uğradığını şaşıran kadın korkuyla kasıldı.

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! Tuvalete gidince kanı fark ettim...

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

Evin etrafında çılgınca koşan farenin peşine Tori'nin peşine düştü. Bir süre kovalanan fare sonunda yakalandı.

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! Tuvalete gidince kanı fark ettim...

Kanepeden çıkanı görünce korkudan erken doğum yaptı! "Tuvalete gidince kanı fark ettim..."

Olayın şokunu atlatamayan kadın, tuvalete gittiğinde doğum suyunun geldiğini fark etti. Tori, yaşananları "Tuvalete gittiğimde suyumun geldiğini fark ettim ve kan lekelerini gördüm" dedi.

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