Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Tunceli, Konya ve Karaman'ın ilçelerinde eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika: Tunceli, Konya ve Karaman'ın ilçelerinde eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Konya'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 24'e yükseldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Karaman'ın Başyayla ilçesinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 3 ilin toplam 26 ilçesinde okullar tatil edilmiş oldu. İşte detaylar...

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 19.12.2021 18:38 Güncelleme Tarihi: 19.12.2021 19:52
Konya’da 24 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Konya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.

Konya’da 24 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Konya’da 24 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ

Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.

Konya’da 24 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,

Konya’da 24 ilçede kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

SON DAKİKA SON DAKİKA