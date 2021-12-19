Son dakika: Tunceli, Konya ve Karaman'ın ilçelerinde eğitime kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Konya'da beklenen kar yağışı etkili olmaya başladı. Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı. Öte yandan, kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Aralık Pazartesi günü itibarıyla ara verilen ilçe sayısı 24'e yükseldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi. Karaman'ın Başyayla ilçesinde de etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından 3 ilin toplam 26 ilçesinde okullar tatil edilmiş oldu. İşte detaylar...
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Konya'da kar yağışı etkili olmaya başladı.
Konya'da dün geceden bu yana etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.
KENT MERKEZİNDE KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ GEÇTİ
Yoğun bir şekilde devam eden yağışlar nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi geçerken, bazı ilçelerde ise yarım metreyi aştı.
Yağışların devam etmesi üzerine merkez Selçuklu, Karatay, Meram ilçeleri ile Akşehir, Altınekin, Ahırlı, Akören, Beyşehir, Bozkır, Cihanbeyli,
Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Hadim, Hüyük, Kadınhanı, Ilgın, Taşkent, Sarayönü, Seydişehir, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde eğitime 20 Aralık Pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.