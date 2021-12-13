Trend Galeri Trend Yaşam Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

2007'den beridir Amerika ve Kanada'da arasındaki Salish Denizi kıyılarında kopmuş ayaklar bulunuyor. Olayın arkasında seri katil olduğundan şüphelenildi. Fakat bir sosyal medya fenomeni kopan ayakların seri katil işi olmadığını belirtti ve dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kopmuş ayaklar ve yeni açıklama sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Giriş Tarihi: 13.12.2021 16:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:52
Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Salish Denizi kıyılarında ayakkabı içinde bulunan kopmuş ayaklar en çok konuşulan gizemli olayların başında geliyor. 14 yıldır farklı lokasyonlarda bulunan ayakların seri katilin kurbanlarına ait olduğu düşünüldü. Bununla birlikte ayakların bir suç çetesinin denize attığı cesetlere ait olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Fakat yapılan araştırmalara rağmen ne katil ne de çeteyle ilgili ipucu bulunamadı.

Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Sosyal medya fenomeni olan Dr. Karan Raj, kopuk ayaklar hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve aslında ortada bir katilin olmadığını belirtti.

Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Karan Raj yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bu ayaklar intihar eden insanlara ait görünüyor. İntihar edip hayatını kaybeden insanların cesetleri denizdeki canlılar tarafından yenebiliyor. Ayakkabılar, ayakları tamamen sardığı için çöpçü dediğimiz canlılar ayaklara ulaşamıyor. Sonuç olarak kıyıya kopmuş ayaklar vuruyor" dedi.

Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Karan Raj'ın açıklamasına rağmen bazı uzmanlar işin içeriğinde sadece intiharların olmadığını düşünüyor. İsmini vermeyen bir uzman, "İntihar etmiş olan insanlar olabilir. Ancak 14 yıl içinde cesetlerden kopmuş birçok ayak bulundu. Seri katil, organ mafyası veya bir suç çetesinin işi olabilir. Konuyla ilgili araştırmalar halen sürüyor" dedi.

Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Salish Denizi kıyısında son olarak Antonio Neill'in ayağı bulundu. Neill, 2016 Aralık tarihinde kaybolmuştu.

SON DAKİKA SON DAKİKA