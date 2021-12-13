Kopmuş ayakların sırrı 14 yıldır çözülemedi! Seri katil olabilir mi?

Salish Denizi kıyılarında ayakkabı içinde bulunan kopmuş ayaklar en çok konuşulan gizemli olayların başında geliyor. 14 yıldır farklı lokasyonlarda bulunan ayakların seri katilin kurbanlarına ait olduğu düşünüldü. Bununla birlikte ayakların bir suç çetesinin denize attığı cesetlere ait olabileceği ihtimali üzerinde de duruldu. Fakat yapılan araştırmalara rağmen ne katil ne de çeteyle ilgili ipucu bulunamadı.

Sosyal medya fenomeni olan Dr. Karan Raj, kopuk ayaklar hakkında ilginç bir açıklama yaptı ve aslında ortada bir katilin olmadığını belirtti.

Karan Raj yaptığı açıklamada, "Ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bu ayaklar intihar eden insanlara ait görünüyor. İntihar edip hayatını kaybeden insanların cesetleri denizdeki canlılar tarafından yenebiliyor. Ayakkabılar, ayakları tamamen sardığı için çöpçü dediğimiz canlılar ayaklara ulaşamıyor. Sonuç olarak kıyıya kopmuş ayaklar vuruyor" dedi.

Karan Raj'ın açıklamasına rağmen bazı uzmanlar işin içeriğinde sadece intiharların olmadığını düşünüyor. İsmini vermeyen bir uzman, "İntihar etmiş olan insanlar olabilir. Ancak 14 yıl içinde cesetlerden kopmuş birçok ayak bulundu. Seri katil, organ mafyası veya bir suç çetesinin işi olabilir. Konuyla ilgili araştırmalar halen sürüyor" dedi.