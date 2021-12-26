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Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Oxford, yaptığı bir araştırmayla Kraliyet ailesinin en zeki insanını belirledi. Bu tespiti için akademik başarıları baz alan Oxford şaşırtan bir liste ortaya çıkardı. İşte en zeki 10 kraliyet ailesi üyesi.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 15:53 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 16:05
Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Oxford'da yapılan bir çalışmaya göre kraliyet ailesinin en zeki insanı belli oldu. Oxford Royal'de yayımlanan çalışmaya göre Sussex Düşesi Meghan Markle, ailenin zeki üyesi.

Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

40 yaşındaki Meghan Markle, ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Evanston kentinin Northwestern Üniversitesi'nde okudu. Düşes, söz konusu üniversitenin tiyatro ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden aynı anda mezun oldu.

Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Kurum bu çalışma için kraliyet ailesinin üyelerinin akademik bilgilerini analiz ederek lise dereceleriyle gittikleri üniversitelerinin sıralamalarına baktı. Analiz kapsamında üniversitelerin akademik itibarları ile her bir öğrenciye düşen akademik olanakları göz önünde bulunduran QS Dünya Üniversite sıralaması dikkate alındı.

Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Oxford Royale sözcüsü çalışmayla ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil, kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunu dikkatini çekmeyi gerektirir. Markle'ın akademik gücü bu rol için biçilmiş kaftan".

Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Listenin ikinci sırasında ise Kate Middleton geliyor. 39 yaşındaki Middleton, İngiltere'nin Wiltshire kentinde özel bir liseden başarılı bir şekilde mezun oldu. Daha sonra ise QS Dünya Sıralaması'nda 91. olan St. Andrews Üniversitesi'ne gitti.

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