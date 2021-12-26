Kraliyet ailesinin en zeki ismi belli oldu

Oxford'da yapılan bir çalışmaya göre kraliyet ailesinin en zeki insanı belli oldu. Oxford Royal'de yayımlanan çalışmaya göre Sussex Düşesi Meghan Markle, ailenin zeki üyesi.

40 yaşındaki Meghan Markle, ABD'nin Illinois eyaletinde bulunan Evanston kentinin Northwestern Üniversitesi'nde okudu. Düşes, söz konusu üniversitenin tiyatro ve uluslararası ilişkiler bölümlerinden aynı anda mezun oldu.

Kurum bu çalışma için kraliyet ailesinin üyelerinin akademik bilgilerini analiz ederek lise dereceleriyle gittikleri üniversitelerinin sıralamalarına baktı. Analiz kapsamında üniversitelerin akademik itibarları ile her bir öğrenciye düşen akademik olanakları göz önünde bulunduran QS Dünya Üniversite sıralaması dikkate alındı.

Oxford Royale sözcüsü çalışmayla ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Kraliyet üyesi olarak yaşamak her zaman kolay bir iş değil, kapsamlı incelemelerle uğraşmayı ve kamuoyunu dikkatini çekmeyi gerektirir. Markle'ın akademik gücü bu rol için biçilmiş kaftan".