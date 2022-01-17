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Mars'ta yaşam var mı? Merak edilen sorunun cevabı 4 milyar yaşındaki meteorda bulundu!

1984'te Antarktika'da Mars'tan Dünya'ya gelmiş meteor keşfedildi. Bu meteor 1996'da bir grup bilim insanı tarafından incelenmiş ve gök taşındaki organik bileşiklerin canlılar tarafından bırakılmış gibi göründüğü açıklanmıştı. Bu sonuç o zamanlar oldukça heyecan yaşatmıştı. Bu araştırmadan yıllar sonra başka bir ekip Mars'tan gelen meteoru yeniden mercek altına aldı ve yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Yeni araştırmanın sonuçları şaşkına çevirdi.

AA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 17.01.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 09:30
Mars’ta yaşam var mı? Merak edilen sorunun cevabı 4 milyar yaşındaki meteorda bulundu!

ABD'de Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen meteorun fosil kalıntılarının üzerinde yapılan yeni araştırma, eski bulguların aksine, Mars'ta yaşam olduğuna dair hiç ize rastlanmadığını ortaya koydu. Carnegie Bilim Enstitüsünde araştırmacı Andrew Steele tarafından yönetilen ekip, Antarktika'ya düşen Mars'a ait 2 kilogramlık göktaşının kızıl gezegende yaşama dair hiçbir kanıt içermediğini belirtti.

Mars’ta yaşam var mı? Merak edilen sorunun cevabı 4 milyar yaşındaki meteorda bulundu!

Steele, göktaşında bulunan karbon bakımından zengin bileşenlerin büyük olasılıkla "tuzlu suyun kayanın üzerinde uzun süre akmasıyla oluştuğunu" kaydetti. Ayrıca Steele, Mars'ta mikrobiyal yaşam olup olmadığını kanıtlamak için oradan Dünya'ya numune getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Mars’ta yaşam var mı? Merak edilen sorunun cevabı 4 milyar yaşındaki meteorda bulundu!

Araştırmacılar, son teknolojiyle elde edilen yeni bulguları, yaklaşık 4 milyar yıllık göktaşının Mars'taki ilkel yaşama dair beklentiler bağlamında değerlendirdiğinde "hayal kırıklığı yaratan sonuç" olarak niteledi. Antarktika'ya 13 bin yıl önce düşen ve Allen Hills 84001 diye isimlendirilen meteor, 1996'da üzerinde fosillerin bulunması ile gündeme oturmuştu.

Mars’ta yaşam var mı? Merak edilen sorunun cevabı 4 milyar yaşındaki meteorda bulundu!

Bir patlama sonucu Mars'tan koptuğu düşünülen meteordaki yaşam belirtisi, önceki araştırmacıları kızıl gezegende 3,5 milyon yıl önce su olabileceğini düşündürmüştü.

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