Mazda 2 Hybrid tanıtıldı! Japon devinin yeni otomobili neler sunuyor, özellikleri nedir?

Mazda, kendi kendini şarj edebilen yeni ilk tam hibrit aracını piyasaya sürdü. Mazda 2 Hybrid ismiyle 2022 yılında satışa sunulacak otomobil için şirket, Toyota ile bir anlaşma sağlandı. Bu sayede karşımıza tam anlamıyla bir Japon otomobili çıkacak.

Mazda ile Toyota arasında gerçekleştirilen anlaşmaya göre yeni Mazda 2 Hybrid aslında Toyota Yaris Hybrid'in yeniden tasarlanmış ve özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. Yani bunu Mazda'nın istekleri doğrultusunda makyajlanan bir Yaris olarak düşünebiliriz.

Ayrıca üretimin hattının tamamen Toyota'nın elinde olacağı söyleniyor. Mazda ise ön, arka ve direksiyon simidindeki amblemin sahibi olarak bu aracın pazarlamasını ve satışını üstlenecek. Bu sayede iki firma da otomobillerin geliştirme ve satış ile pazarlama masraflarından tasarruf edebilecek.

Otomobile logosunu göremeyecek bir uzaklıktan veya açıdan baktığınız zaman direkt olarak Yaris diyebilirsiniz. Özellikle Avrupa'da halihazırda pek çok bölgede Yaris'in satışları devam ettiği için bu iki otomobili yan yana görmek şaşırtıcı olabilir.