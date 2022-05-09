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Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

ABD'nin Nevada eyaletinde mega kuraklık nedeniyle çöle dönen Mead Gölü'nde ikinci bir ceset bulundu. İskelet kalıntıları bulunan cesedin 40 yıldan eski olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, kuraklık yaşanmasaydı bu cinayetlerin varlığından bile haberlerinin olmayacağını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:48
Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

ABD Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nde mega kuraklık nedeniyle bir damla bile su kalmadı. Kuruyan gölün dibinde ise bulunan iskelet kalıntılarının insana ait olduğu öğrenildi.

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Ulusal Park Servisi'nden korucular bu korkunç keşif karşısında dehşete düştü. Las Vegas polisi, insan kalıntılarının rapor edilmesi için ilgili yere çağrıldı.

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Yerel yetkililer, ölen kişinin cinayete kurban gittiğini düşündüklerini dile getirdi. Cinayet Şubesi'nden Teğmen Ray Spencer, "Bunun ateşli silah yaralanması sonucu gerçekleşen bir cinayet olduğunu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Polis kurbanın kim olduğunu bilmese de kıyafetlerine dayanarak 1970-1980 yılları arasında öldürülmüş olabileceğine inanıyor.

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

Yetkililer, kuraklık olmasaydı bu cesede asla ulaşamayacaklarını da dile getirdi.

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