Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi

ABD Nevada eyaletindeki Mead Gölü'nde mega kuraklık nedeniyle bir damla bile su kalmadı. Kuruyan gölün dibinde ise bulunan iskelet kalıntılarının insana ait olduğu öğrenildi.