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Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi
Mega kuraklık nedeniyle kuruyan gölün dibi meğer ceset yuvasıymış! İnsan kalıntıları ekipleri harekete geçirdi
ABD'nin Nevada eyaletinde mega kuraklık nedeniyle çöle dönen Mead Gölü'nde ikinci bir ceset bulundu. İskelet kalıntıları bulunan cesedin 40 yıldan eski olabileceği düşünülüyor. Yetkililer, kuraklık yaşanmasaydı bu cinayetlerin varlığından bile haberlerinin olmayacağını dile getirdi.
Giriş Tarihi: 09.05.2022 12:48
Güncelleme Tarihi: 09.05.2022 12:48