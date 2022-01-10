Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Genç bir elektrik mühendisi uzun zamandır kendi evini satın almak istiyordu. Ancak evin konumuyla ilgili belirli kriterleri vardı ve bu kriterleri karşılayan evi de bir müzayedede buldu.

Müzayedeye katılan adam kurallar gereği evin içini görmedi. Sadece evin dışını gördü. Bununla birlikte evin bulunduğu konum mühendisin istediklerini de karşılıyordu. Sonuç olarak evi satın almayı başardı.

Büyük bir merakla evin içini gören ve neler yapacağını planlayan genç adam garajda ise hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı. Çünkü garajda sınırlı sayıda üretilmiş, özel bir Lamborghini otomobil buldu.

Lamborghini garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu. Üstelik çok da eski görünmüyordu.