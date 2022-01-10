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Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Bazı insanların başlarına hiç umulmadık olaylar gelebiliyor. Uzun zamandır ev sahibi olmak isteyen elektrikl mühendisi bir adamın yaşadıkları sosyal medyayı salladı. Müzayede yöntemiyle kendine ev alan genç adam, aklına bile gelmeyecek bir durumla karşılaştı. Müzayede kuralları gereği evin içini görmeden alınan evin garajından çıkanlar,adama tam anlamıyla hayatının şokunu yaşattı.

Giriş Tarihi: 10.01.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 17:08
Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Genç bir elektrik mühendisi uzun zamandır kendi evini satın almak istiyordu. Ancak evin konumuyla ilgili belirli kriterleri vardı ve bu kriterleri karşılayan evi de bir müzayedede buldu.

Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Müzayedeye katılan adam kurallar gereği evin içini görmedi. Sadece evin dışını gördü. Bununla birlikte evin bulunduğu konum mühendisin istediklerini de karşılıyordu. Sonuç olarak evi satın almayı başardı.

Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Büyük bir merakla evin içini gören ve neler yapacağını planlayan genç adam garajda ise hiç ummadığı bir sürprizle karşılaştı. Çünkü garajda sınırlı sayıda üretilmiş, özel bir Lamborghini otomobil buldu.

Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Lamborghini garajda tozlu bir şekilde öylece duruyordu. Üstelik çok da eski görünmüyordu.

Milyonda bir yaşanacak olay başına geldi! Satın aldığı evin garajından çıkanlar şoke etti!

Evin yeni sahibi bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Çünkü artık klasik bir otomobili vardı! Araç garajdan çıkartıldı ve değişim için yolculuk başladı.

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