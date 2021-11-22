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Milyonlar şaşkına döndü! Liseli genç kapağı spreyle boyadı ve...

Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar birçok kişinin yeteneğine şahit olmamızı da sağlıyor. Onlardan biri de bu liseli genç! Genç adamın yaptığı ustalık milyonlarca kez internet üzerinden izlendi. Pet şişe ve bir kapakla işe koyulan liseli öğrenci daha sonra ise sonucu herkesi şaşkına çeviren bir işe imza attı. İşte milyonlarca kez izlenen ve Youtube, Twitter, İnstagram gibi platformlardan paylaşılan bu görüntüler büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 22.11.2021 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 09:38 PAYLAŞ