Trend Galeri Trend Yaşam Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım 2021'e özel Google'dan "Doodle sürprizi!" İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlamı, önemi ve tarihi..

Öğretmenler Günü'nde 24 Kasım 2021'e özel Google'dan "Doodle sürprizi!" İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlamı, önemi ve tarihi..

Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Google 24 Kasım Öğretmen Günü'nü Doodle ile taçlandırdı. Yeni nesilleri büyüten, yetiştiren ve bu kutsal mesleği icra eden kişilerin günü olan ve ülkemizde her yıl bugün kutlanan bu önemli tarihle beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi, tarihi gibi birçok detay da gündeme taşınıyor ve merak ediliyor. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanan bu tarih ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. İşte Google tarafından Doodle olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlamı, önemi ve tarihi...

Giriş Tarihi: 24.11.2021 07:28 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 07:28 PAYLAŞ