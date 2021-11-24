Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunan Google 24 Kasım Öğretmen Günü'nü Doodle ile taçlandırdı. Yeni nesilleri büyüten, yetiştiren ve bu kutsal mesleği icra eden kişilerin günü olan ve ülkemizde her yıl bugün kutlanan bu önemli tarihle beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemi, tarihi gibi birçok detay da gündeme taşınıyor ve merak ediliyor. Pek çok ülkede 1994'ten beri her yıl 5 Ekim günü UNESCO tavsiyesiyle kutlanan bu tarih ülkemizde ise Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. İşte Google tarafından Doodle olan 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlamı, önemi ve tarihi...
Her yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü yurt genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Başta Başta Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimiz bu önemli tarihte onurlandırılıyor. Öte yandan bugüne özel Google'dan da kullanıcılarına bir Doodle sürprizi geldi. Böylece 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı ve önemi ön plana çıkarıldı. Böylesine anlamlı günde binlerce Google kullanıcısı 24 Kasım Öğretmenler Günü anlamı, önemi ve ortaya çıkış hikayesine yani tarihine dair araştırmalarını gerçekleştiriyor.
GOOGLE'DAN "24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ" DOODLE SÜRPRİZİ!
Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan arama motoru Google, özel günlerin anlam ve önemini ön plana çıkarmak için Doodle yayınlıyor.
Logosunu günün anlam ve önemine uygun şekilde tasarlayan arama motoru bu kez de 24 Kasım Öğretmenler Gününe özel bir tasarım yayınlayarak kullanıcılarına sundu.
Tasarımda bu kez arı figürleri ön plana çıkartılarak öğretmenlik mesleği anlatılmak istendi.
PEKİ 24 KASIM'IN ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?
Her sene ülkemizde 24 Kasım tarihinde kutlanan Öğretmenler Günü, ilk olarak 1928 tarihinde ortaya çıkmıştır.
Bunun nedeni ise Türkiye Cumhuriyeti devletininin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği günü olmasıdır.